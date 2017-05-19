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08:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии с официальным визитом находится делегация Республики Крым

УФА, 19 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане с рабочим визитом находится делегация официальных и деловых кругов Республики Крым во главе с руководителем региона Сергеем Аксёновым.

Программа визита включает рабочую встречу Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова и Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, переговоры представителей деловых кругов, в рамках которых состоится презентация экспортного и инвестиционного потенциала регионов.

В первой половине дня сегодня, 19 мая, стороны подпишут план мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Республики Башкортостан и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2017−2019 годы, а также межведомственные соглашения в области финансового, культурного и инвестиционного взаимодействия. В план мероприятий вошли 12 направлений во всех основных сферах социально-экономического сотрудничества.

Во второй половине дня делегация Крыма посетит «Уфимкабель», ОАО «Фармстандарт-УфаВита», УГАТУ, Музей имени Нестерова, Музей археологии и этнографии, осмотрит памятник Салавату Юлаеву.

Визит делегации завершится совместным концертом творческих коллективов двух регионов, который пройдет в Конгресс-холле.

Доля Крыма во внутрироссийском товарообороте Башкортостана составляет 0,9 процента. В 2015 году объем торговли достиг 2,96 млрд рублей, причем основная часть этой суммы приходится на экспорт. По сравнению с 2014 годом товарооборот вырос на 175,6 процента за счет вывоза из республики товаров продовольственного (молоко и сливки, масло сливочное) и производственно-технического назначения (бензин, дизельное топливо).

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