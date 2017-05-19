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09:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Марценко: СМИ в Хабаровском крае надо слезть с иглы субсидий и зарабатывать самим

По мнению зампреда по внутренней политике, отношения между исполнительной властью и масс-медиа должны быть партнерскими.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.

СМИ Хабаровского края слишком привыкли к субсидиям из краевого бюджета, разучившись зарабатывать самостоятельно. А отношения эти должны быть партнерскими, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.

По словам Виктора Марценко, новое министерство внутренней и информационной политики, которое в скором времени войдет в правительство Хабаровского края, будет плотнее работать со СМИ, чем это делали ранее по отдельности комитет по печати и главное управление по внутренней политике.

Виктор Марценко особо отметил, что в составе министерства есть подразделение, которое будет тесно взаимодействовать со СМИ в части поддержки, особенно важна поддержка муниципальных газет. Кроме того, министерство займется подготовкой журналистских кадров, также оно будет взаимодействовать с вузами.

— Нам важно, чтобы у нас установились партнерские отношения с масс-медиа. Сразу предупреждаю: речи не идет о цензуре, и пусть даже не пытается об этом кто-то говорить или думать, — сказал Виктор Марценко. — Просто состав медиаресурсов сильно изменился за последние годы. Помимо традиционных у нас появилось большое количество электронных СМИ, у которых уже есть свой читатель, поэтому надо продумать взаимодействие и с ними, чтобы всем были понятны правила игры и каким образом мы будем развиваться дальше.

Пока, по мнению Виктора Марценко, общение исполнительной власти и СМИ не всегда складывается. В качестве примера он привел прошедший на днях в ОНФ круглый стол, посвященный вопросам взаимодействия со СМИ, на который, судя по откликам в соцсетях, пришли немногие из главных редакторов.

— Видимо, чрезмерная занятость помешала им прийти, а может быть, не были осведомлены о составе участников либо посчитали, что можно не ходить, так как этот год для них потерян в плане получения субсидий, — ехидно отмечает Виктор Марценко. — Речь ведь всегда идет о субсидиях: вы нам дайте субсидии, иначе мы умрем. Но нельзя же сидеть только на игле субсидий, надо же и самим зарабатывать что-то! Поэтому нужны пути поиска эффективной работы, борьба за подписчика своего, потому что мы же видим, что по ряду газет количество подписчиков значительно уменьшилось, а редакции как будто этого не замечают. Вот пример: много шуму поднимали по поводу якобы закрытия радио «Восток России». Это ж надо было придумать такое! Никто никого не закрывает, но есть претензии к руководству радиостанции из-за менеджмента, потому что тоже привыкли сидеть на финансовой игле. Нужна модернизация, нужен больший охват территорий, нужны интересные передачи — а редакция? Редакция пока явно ничего не думает. Поэтому, если мы говорим о поисках выхода из ситуации, то они должны быть настоящими, а не декларативными.

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