Марценко: СМИ в Хабаровском крае надо слезть с иглы субсидий и зарабатывать самим

Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.

СМИ Хабаровского края слишком привыкли к субсидиям из краевого бюджета, разучившись зарабатывать самостоятельно. А отношения эти должны быть партнерскими, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.

По словам Виктора Марценко, новое министерство внутренней и информационной политики, которое в скором времени войдет в правительство Хабаровского края, будет плотнее работать со СМИ, чем это делали ранее по отдельности комитет по печати и главное управление по внутренней политике.

Виктор Марценко особо отметил, что в составе министерства есть подразделение, которое будет тесно взаимодействовать со СМИ в части поддержки, особенно важна поддержка муниципальных газет. Кроме того, министерство займется подготовкой журналистских кадров, также оно будет взаимодействовать с вузами.

— Нам важно, чтобы у нас установились партнерские отношения с масс-медиа. Сразу предупреждаю: речи не идет о цензуре, и пусть даже не пытается об этом кто-то говорить или думать, — сказал Виктор Марценко. — Просто состав медиаресурсов сильно изменился за последние годы. Помимо традиционных у нас появилось большое количество электронных СМИ, у которых уже есть свой читатель, поэтому надо продумать взаимодействие и с ними, чтобы всем были понятны правила игры и каким образом мы будем развиваться дальше.

Пока, по мнению Виктора Марценко, общение исполнительной власти и СМИ не всегда складывается. В качестве примера он привел прошедший на днях в ОНФ круглый стол, посвященный вопросам взаимодействия со СМИ, на который, судя по откликам в соцсетях, пришли немногие из главных редакторов.