Марценко: СМИ в Хабаровском крае надо слезть с иглы субсидий и зарабатывать самим
По мнению зампреда по внутренней политике, отношения между исполнительной властью и
По мнению зампреда по внутренней политике, отношения между исполнительной властью и
Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.
СМИ Хабаровского края слишком привыкли к субсидиям из краевого бюджета, разучившись зарабатывать самостоятельно. А отношения эти должны быть партнерскими, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.
По словам Виктора Марценко, новое министерство внутренней и информационной политики, которое в скором времени войдет в правительство Хабаровского края, будет плотнее работать со СМИ, чем это делали ранее по отдельности комитет по печати и главное управление по внутренней политике.
Виктор Марценко особо отметил, что в составе министерства есть подразделение, которое будет тесно взаимодействовать со СМИ в части поддержки, особенно важна поддержка муниципальных газет. Кроме того, министерство займется подготовкой журналистских кадров, также оно будет взаимодействовать с вузами.
— Нам важно, чтобы у нас установились партнерские отношения с
Пока, по мнению Виктора Марценко, общение исполнительной власти и СМИ не всегда складывается. В качестве примера он привел прошедший на днях в ОНФ круглый стол, посвященный вопросам взаимодействия со СМИ, на который, судя по откликам в соцсетях, пришли немногие из главных редакторов.
— Видимо, чрезмерная занятость помешала им прийти, а может быть, не были осведомлены о составе участников либо посчитали, что можно не ходить, так как этот год для них потерян в плане получения субсидий, — ехидно отмечает Виктор Марценко. — Речь ведь всегда идет о субсидиях: вы нам дайте субсидии, иначе мы умрем. Но нельзя же сидеть только на игле субсидий, надо же и самим зарабатывать