США направили к берегам Приморья еще один авианосец

Сообщается, что поводом для усиления американской военно-морской группировки в регионе стали очередные северокорейские ракетные испытания. После переброски в регион «Рональд Рейган» проведет учения совместно с другим авианосцем США «Карл Винсон», который находится в «горячей точке» уже около месяца.

Напомним, что в минувшее воскресенье баллистическая ракета, запущенная по высокой траектории с территории КНДР, пролетела более 700 километров и упала в Японское море в районе, удаленном на 500 километров от Владивостока. По мнению экспертов, дальность ракет этого типа при запуске по оптимальной траектории может достигать 4 — 4,5 тысяч километров, что позволит КНДР наносить удары по американским военным объектам базе на острове Гуам.

Улугбек Тимуридов.