Рустам Минниханов: «Нам нужно готовить людей по исламскому банкингу»

«Мы активно встречаемся общаемся, работает с ОИС, с другими структурами. Нам надо готовить людей по исламскому банкингу, такая работа ведется. Мы своих специалистов направляем», — заявил Президент Республики Татарстан. В то же время важным является работа над законодательством для работы исламского банкинга. «Необходимо работать над законодательством, чтобы не было противоречий», — сказал он.

Рустам Минниханов отметил, что в этой сфере идет также работа на площадке ГСВ «Россия — Исламский мир».

«Последние годы мы активно работает в рамках группы стратегического видения “Россия — Исламский мир”. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина мне было поручено возглавить эту группу. Мы провели мероприятия в Москве, в Казани, несколько дней назад прошло заседание в Грозном», — сказал Президент.

Лидер Татарстана выразил надежду на ускорение развитие института исламского банкинга в России. «Наверное, надо двигаться еще быстрее, но будем стараться», — сообщил он.