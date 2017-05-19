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09:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: «Нам нужно готовить людей по исламскому банкингу»

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на деловом завтраке Сбербанка «Партнерское финансирование» #новаяреальность, отметил, что для продвижения исламского банкинга в России необходима подготовка кадров и изменение законодательства.

«Мы активно встречаемся общаемся, работает с ОИС, с другими структурами. Нам надо готовить людей по исламскому банкингу, такая работа ведется. Мы своих специалистов направляем», — заявил Президент Республики Татарстан. В то же время важным является работа над законодательством для работы исламского банкинга. «Необходимо работать над законодательством, чтобы не было противоречий», — сказал он.

Рустам Минниханов отметил, что в этой сфере идет также работа на площадке ГСВ «Россия — Исламский мир».

«Последние годы мы активно работает в рамках группы стратегического видения “Россия — Исламский мир”. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина мне было поручено возглавить эту группу. Мы провели мероприятия в Москве, в Казани, несколько дней назад прошло заседание в Грозном», — сказал Президент.

Лидер Татарстана выразил надежду на ускорение развитие института исламского банкинга в России. «Наверное, надо двигаться еще быстрее, но будем стараться», — сообщил он.

Комментарии
2
Komp кamerad Hackerov
)) Объяснили бы хоть населению, что это такое, отказ от процента, это типа деньги в рассрочку, а на какие "шишы" служащим банка будет выплачиваться зарплата ))?
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Komp кamerad Hackerov
Исла́мский банкинг (англ. islamic banking, араб. مصرفية إسلامية‎) — способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными правилами ислама. «Сущность исламской экономики прежде всего … отказ от ПРОЦЕНТА ...
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