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09:37 (мск), источник: Pro Город Самара

Купол «Самара Арены» сделают прозрачным в бело-серебристую полоску

По мнению архитекторов, такое оформление отразит главную космическую тематику стадиона.

В четверг, 18 мая, губернатору Самарской области Николаю Меркушкину представили концепцию возведения и цветовую гамму кровли стадиона «Самара Арена».

Напомним, на пресс-конференции, посвященной пятилетию в должности губернатора, Меркушкин опроверг слухи о том, что купол стадиона будет выполнен из непрозрачных материалов. На прошедшем вчера совещании глава региона подчеркнул, что возведение стадиона идет по графику и все, что заявлено на «Самара Арене», будет реализовано.

Николаю Меркушкину представили эскизы цветого оформления купола. Архитекторы предложили использовать при оформлении кровли современные прозрачные материалы белого и серебряного цветов. По замыслу проектировщиков, они будут чередоваться и «опоясывать» кровлю стадиона по всему диаметру. Такое оформление призвано подчеркнуть объемность объекта, также оно должно обеспечить легкость его восприятия и отразить главную космическую тематику стадиона.

Окончательное решение по цветовой гамме принято не было, но общая концепция была одобрена.

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