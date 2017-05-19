Купол «Самара Арены» сделают прозрачным в бело-серебристую полоску
По мнению архитекторов, такое оформление отразит главную космическую тематику стадиона.
По мнению архитекторов, такое оформление отразит главную космическую тематику стадиона.
В четверг, 18 мая, губернатору Самарской области Николаю Меркушкину представили концепцию возведения и цветовую гамму кровли стадиона «Самара Арена».
Напомним, на
Николаю Меркушкину представили эскизы цветого оформления купола. Архитекторы предложили использовать при оформлении кровли современные прозрачные материалы белого и серебряного цветов. По замыслу проектировщиков, они будут чередоваться и «опоясывать» кровлю стадиона по всему диаметру. Такое оформление призвано подчеркнуть объемность объекта, также оно должно обеспечить легкость его восприятия и отразить главную космическую тематику стадиона.
Окончательное решение по цветовой гамме принято не было, но общая концепция была одобрена.