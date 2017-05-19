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09:22 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил БРПО с 95-летием пионерского движения

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусскую республиканскую пионерскую организацию с 95-летием пионерского движения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Пионерская юность — замечательное время. Время романтики, бескорыстной дружбы, чистых помыслов и добрых поступков», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что Белорусская республиканская пионерская организация, являясь одним из самых массовых общественных объединений страны, воспитывает талантливых детей и подростков, становится стартовой площадкой, с которой начинается их жизненный путь.

«Вступая в ряды пионерии, каждый может найти занятие по душе, встретить надежных друзей и единомышленников, развить свои способности и дарования», — констатировал Александр Лукашенко.

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