Лукашенко поздравил БРПО с 95-летием пионерского движения
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусскую республиканскую пионерскую организацию с 95-летием пионерского движения. Об этом БЕЛТА сообщили в
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусскую республиканскую пионерскую организацию с 95-летием пионерского движения. Об этом БЕЛТА сообщили в
«Пионерская юность — замечательное время. Время романтики, бескорыстной дружбы, чистых помыслов и добрых поступков», — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что Белорусская республиканская пионерская организация, являясь одним из самых массовых общественных объединений страны, воспитывает талантливых детей и подростков, становится стартовой площадкой, с которой начинается их жизненный путь.
«Вступая в ряды пионерии, каждый может найти занятие по душе, встретить надежных друзей и единомышленников, развить свои способности и дарования», — констатировал Александр Лукашенко.