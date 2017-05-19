ДЗО администрации Перми возглавила Ольга Немирова

Распоряжение об этом подписал глава Перми Дмитрий Самойлов, сообщает пресс-служба администрации города. К своим новым обязанностям Ольга Немирова приступит с 22 мая.

В администрации Перми Ольга Немирова работает с 2010 года — заместителем начальника архитектурно-планировочного управления, первым заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры, заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры.



Прежний руководитель ДЗО администрации Перми Елена Товмасян написала заявление об увольнении по собственному желанию. Последним рабочим днем госпожи Товмасян станет 19 мая.



Как сообщал «Ъ», в феврале 2017 года был задержан заместитель начальника ДЗО Павел Пахунов. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки. По итогам проверки, проведенной в ДЗО по поручению главы города, Елене Товмасян объявлен выговор. По данным «Ъ», госпоже Товмасян было предложено написать заявление «по собственному желанию», однако она не согласилась.

В то же время юридических причин расстаться с ней оказалось недостаточно. «Ее уход — это вопрос времени», — отметил источник в мэрии.

Напомним, ранее глава Перми объявил, что проступок подчиненного в том или ином департаменте должен вести к увольнению руководителя.