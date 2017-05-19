ДЗО администрации Перми возглавила Ольга Немирова
Начальником департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми назначена Ольга Немирова.
Начальником департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми назначена Ольга Немирова.
Распоряжение об этом подписал глава Перми Дмитрий Самойлов, сообщает
В администрации Перми Ольга Немирова работает с 2010 года — заместителем начальника
Прежний руководитель ДЗО администрации Перми Елена Товмасян написала заявление об увольнении по собственному желанию. Последним рабочим днем госпожи Товмасян станет 19 мая.
Как сообщал «Ъ», в феврале 2017 года был задержан заместитель начальника ДЗО Павел Пахунов. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки. По итогам проверки, проведенной в ДЗО по поручению главы города, Елене Товмасян объявлен выговор. По данным «Ъ», госпоже Товмасян было предложено написать заявление «по собственному желанию», однако она не согласилась.
В то же время юридических причин расстаться с ней оказалось недостаточно. «Ее уход — это вопрос времени», — отметил источник в мэрии.
Напомним, ранее глава Перми объявил, что проступок подчиненного в том или ином департаменте должен вести к увольнению руководителя.