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09:52 (мск), источник: Om1.ru

Послом России в США станет уроженец Омска

Госдума одобрила и утвердила кандидатуру Анатолия Антонова.

Комитет Государственной Думы по международным делам дал согласие назначить послом России в США заместителя министра иностранных дел Анатолия Антонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, знакомый с решением закрытого заседания. Вероятнее всего, в результате Антонова на высшем уровне назначат главой российской дипмиссии в Штатах.

Анатолий Антонов на посольском посту намерен убедить американских партнёров в том, что для обоих государств будут выгодны «равноправные добрососедские взаимоуважительные отношения», а не противостояние.

Напомним, что Анатолий Антонов родился в Омске, однако получил образование в знаменитом Московском государственном институте международных отношений и после этого сделал блестящую дипломатическую карьеру.

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