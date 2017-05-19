Борис Дубровский одобрил проект планировки курорта Кисегач

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел рабочее совещание по обсуждению проекта планировки курорта Кисегач. Документ по поручению губернатора разработан по заказу Чебаркульского городского округа институтом «Челябинскгражданпроект», сообщили в управлении пресс-службы главы региона.

Проблема находится на контроле губернатора с 2014 года. За это время по его поручению проведена разработка институтом «Челябинскгражданпроект» проекта планировки территории. «Территория курорта интересна с точки зрения развития возможностей рекреационной зоны. Мы ставили перед собой две основные задачи: первая — недопущение дикой застройки санаторно-курортной зоны и деградации территории, и вторая — определение механизмов ее комплексного развития», — подчеркнул Дубровский.

«Мы сделали проект планирования курорта и его цифровую модель. Целью было определение баланса между инвестиционно-хозяйственной деятельностью и сохранением возможностей природного комплекса курорта к самовосстановлению. Самым непростым было определение баланса антропогенных нагрузок», — сообщил начальник отдела генплана ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект» Михаил Кожевников.

Прежде санаторно-курортная зона была для местных жителей градообразующим предприятием. Власти и население заинтересованы в развитии территории, в инвестпроектах и создании рабочих мест. «Проект будет вынесен на общественные слушания, после чего начнется его реализация. В ходе работы постарались учесть все предложения с учетом специфики территории. Особенности зоны рекреации были максимально учтены в проекте», — уточнил глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин.

Специалисты убеждены, что для развития территории и сохранения ее природного и лечебного потенциала необходимо модернизировать инфраструктуру и, прежде всего, построить новые очистные сооружения и канализационный коллектор. Дубровский поручил министру экономического развития региона Сергею Смольникову обсудить привлечение средств федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов курорта в рамках сотрудничества с Фондом развития моногородов и оценить возможности привлечения инвесторов к решению других инфраструктурных вопросов.

«Проект планировки курорта Кисегач необходимо принимать, обсуждать его реализацию с инвесторами. Нужно искать возможности развития территории с определением точек роста, развитием туристического потенциала и поставленных задач», — подчеркнул Дубровский. Он выразил намерение лично встретиться со всеми инвесторами, проекты которых будут включены в заявку, чтобы обсудить совместную работу по развитию здравницы.