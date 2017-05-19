Борис Дубровский одобрил проект планировки курорта Кисегач
Челябинский губернатор готов лично встретиться со всеми инвесторами для обсуждения развития уникальной здравницы.
Челябинский губернатор готов лично встретиться со всеми инвесторами для обсуждения развития уникальной здравницы.
ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел рабочее совещание по обсуждению проекта планировки курорта Кисегач. Документ по поручению губернатора разработан по заказу Чебаркульского городского округа институтом «Челябинскгражданпроект», сообщили в управлении
Проблема находится на контроле губернатора с 2014 года. За это время по его поручению проведена разработка институтом «Челябинскгражданпроект» проекта планировки территории. «Территория курорта интересна с точки зрения развития возможностей рекреационной зоны. Мы ставили перед собой две основные задачи: первая — недопущение дикой застройки
«Мы сделали проект планирования курорта и его цифровую модель. Целью было определение баланса между
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Специалисты убеждены, что для развития территории и сохранения ее природного и лечебного потенциала необходимо модернизировать инфраструктуру и, прежде всего, построить новые очистные сооружения и канализационный коллектор. Дубровский поручил министру экономического развития региона Сергею Смольникову обсудить привлечение средств федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов курорта в рамках сотрудничества с Фондом развития моногородов и оценить возможности привлечения инвесторов к решению других инфраструктурных вопросов.
«Проект планировки курорта Кисегач необходимо принимать, обсуждать его реализацию с инвесторами. Нужно искать возможности развития территории с определением точек роста, развитием туристического потенциала и поставленных задач», — подчеркнул Дубровский. Он выразил намерение лично встретиться со всеми инвесторами, проекты которых будут включены в заявку, чтобы обсудить совместную работу по развитию здравницы.
Кисегач — климатический и грязевой курорт в Челябинской области, в Чебаркульском районе, в 90 км к