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11:01 (мск), источник: РИА Новости

На полигонах ВВО подготовят более 11 тысяч мишеней к летним учениям

Более 11 тысяч мишенных установок подготовят на полигонах и стрельбищах ВВО к летним учениям, сообщает в пятницу пресс-служба округа. «Свыше 11 тысяч мишенных установок, более 150 комплектов полигонного оборудования и пультовой аппаратуры управления целями будут подготовлены к началу летнего периода обучения на полигонах, полевых учебных комплексах и войсковых стрельбищах ВВО», — говорится в сообщении.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 19 мая — РИА Новости. Более 11 тысяч мишенных установок подготовят на полигонах и стрельбищах ВВО к летним учениям, сообщает в пятницу пресс-служба округа.

«Свыше 11 тысяч мишенных установок, более 150 комплектов полигонного оборудования и пультовой аппаратуры управления целями будут подготовлены к началу летнего периода обучения на полигонах, полевых учебных комплексах и войсковых стрельбищах ВВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что современные мишенные комплексы, стоящие на вооружении ВВО, имитируют широкий спектр объектов условного противника — от живой силы до тяжелой техники. Это движущиеся и появляющиеся, летящие мишени, мишени, замаскированные под рельеф местности, а также мишени, имеющие специальную подсветку для организации боевой подготовки ночью.

Уточняется, что летний период обучения в войсках округа стартует 1 июня.

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