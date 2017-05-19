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10:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Глава Республики Крым: «Уфа для меня родной город»

УФА, 19 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что Уфа для него родной город, и выразил сожаление, что раньше не получилось здесь побывать.

«По Уфе мы походили вчера, красивый город. Меня связывают с Уфой в том числе и определенные родственные отношения. Моя мама здесь училась, Уфимский авиационный институт окончила в 1976 году с отличием. Родители мамы в этом городе познакомились», — рассказал Сергей Аксёнов на встрече представителей Башкортостана и официальной делегации Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что крымчане чувствуют братскую помощь, братскую поддержку, и персонально поблагодарил Рустэма Хамитова за поддержку Белогорского района.

«Друзья познаются в беде. Когда помощь приходит в трудные минуты, она по-другому совсем оценивается. За уважение, чувство локтя мы вас благодарим, и вы знайте, что в Крыму у вас друзья, надежные партнеры, которые настроены на выстраивание конструктивных отношений», — сказал руководитель Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, ряд направлений стороны уже обсудили, далее работа продолжится в формате рабочих групп.

«На самом деле перспективы сотрудничества у нас очень высокие, — сказал Сергей Аксёнов и пригласил руководство республики посетить Крым, как официально, так и на отдых. — Это всегда укрепляет отношения, хотя они у нас и так доверительные. Понимаем, что у каждого субъекта есть свои трудности, тем не менее, когда кто-то попадает в сложную ситуацию, руку помощи мы всегда чувствуем».

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