Жарко поручил своевременно подготовить летние лагеря к приему детей

На совещании отмечено, что в стране созданы необходимые условия, позволяющие обеспечить в летний период оздоровление всех нуждающихся и желающих отдохнуть детей в возрасте от 6 до 18 лет. Летом текущего года будет функционировать 6072 детских оздоровительных лагеря (1553 — с круглосуточным пребыванием детей, в том числе 146 стационарных, и 4519 лагерей — с дневным).

На проведение детской летней оздоровительной кампании 2017 года из средств республиканского бюджета будет направлено Br39,1 млн. Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней — Br410 (при этом размер удешевления стоимости путевки за счет государственных средств составит Br175, или 43% от ее полной стоимости), с дневным пребыванием — Br90 (размер удешевления — Br72, или 80% от ее полной стоимости).