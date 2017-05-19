Жарко поручил своевременно подготовить летние лагеря к приему детей
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель
На совещании отмечено, что в стране созданы необходимые условия, позволяющие обеспечить в летний период оздоровление всех нуждающихся и желающих отдохнуть детей в возрасте от 6 до 18 лет. Летом текущего года будет функционировать 6072 детских оздоровительных лагеря (1553 — с круглосуточным пребыванием детей, в том числе 146 стационарных, и 4519 лагерей — с дневным).
На проведение детской летней оздоровительной кампании 2017 года из средств республиканского бюджета будет направлено Br39,1 млн. Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней — Br410 (при этом размер удешевления стоимости путевки за счет государственных средств составит Br175, или 43% от ее полной стоимости), с дневным пребыванием — Br90 (размер удешевления — Br72, или 80% от ее полной стоимости).
Часть затрат на приобретение путевок будет производиться за счет средств предприятий, профсоюзных организаций, а также местных бюджетов.
По предварительной оценке, в оздоровительных лагерях всех типов в летний период будет оздоровлено более 357 тыс. детей, в том числе 12,6 тыс.
Для принятия дополнительных мер по организации эффективного летнего оздоровления детей по итогам совещания Василием Жарко даны поручения всем заинтересованным по обеспечению своевременной и полной готовности лагерей к приему детей, укомплектованности их кадрами, разработке интересных программ