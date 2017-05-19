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10:20 (мск), источник: ИА Башинформ

Состоялась рабочая встреча Рустэма Хамитова и Сергея Аксёнова

УФА, 19 май 2017. /ИА «Башинформ"/. 19 мая в уфимском Конгресс-холле состоялась встреча Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова и Главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Обсуждались вопросы укрепления делового, торгово-экономического и культурного сотрудничества между регионами.

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

— Отношения между нашими республиками очень тесные и близкие. Начиная с 2014 года, мы находимся в хорошем контакте: вместе работаем, вместе продвигаемся вперёд, — сказал Рустэм Хамитов. — Всё, что связано с поддержкой Крыма, с оказанием помощи, будет продолжено. Будем работать в этом направлении. Мы — Республика Башкортостан как серьёзный, мощный субъект Российской Федерации — сделаем всё, чтобы продолжающееся вхождение Крыма в экономическое и административное пространство России было мягким, спокойным, разумным. Мы будем приумножать наши братские, товарищеские отношения.

— В самые сложные минуты Вы были рядом с нами. Это как раз и показывает отношение Республики Башкортостан ко всем процессам, которые происходили уже в российском Крыму. Уверен, что благодаря нашему тесному взаимодействию мы сможем и дальше развивать наши отношения, — отметил Сергей Аксёнов. — Мы предложим такие режимы взаимодействия, при которых этот контакт будет выгоден и Башкортостану, и Крыму. Не сомневаюсь, что мы найдём точки роста в рамках наших экономических проектов.

Сергей Аксёнов рассказал, что с Уфой его связывают и родственные отношения. Родители его матери познакомились здесь в военном госпитале. Сама она родилась в Уфе и в дальнейшем с отличием окончила Уфимский авиационный институт.

В 2015 году объём торговли между Башкортостаном и Крымом достиг 2,96 млрд рублей, причём основная часть этой суммы приходится на экспорт. По сравнению с 2014 годом товарооборот вырос в 2,7 раза за счёт увеличения поставок в Крым автомобильного бензина и дизельного топлива, а также организации поставок молочной продукции. В рамках мероприятий по поддержке Республики Крым всесторонняя помощь со стороны Башкортостана была оказана Белогорскому району.

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