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11:47 (мск), источник: Обозреватель

Названа единственная страна, открыто поставляющая оружие Украине

Юрий Бирюков подчеркнул, что эта страна — настоящий друг Украины.

Источник: Reuters

Единственной страной, которая открыто поставляет Украине вооружение и боеприпасы, является Литва.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник президента Украины Юрий Бирюков.

«Сегодня “усталость от Украины” нам демонстрируют литовцы. Парадокс, но вот именно эта небольшая страна оказалась единственной, кто открыто поставлял и поставляет нам боеприпасы и вооружение», — отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что Литва — настоящий друг Украины.

«В международных отношениях используется термин “партнеры”. Ситуативные, постоянные, порой — стратегические. А еще есть друзья. Которые познаются в беде. И Литва наш друг», — написал Бирюков.

Как сообщал «Обозреватель», женщина, которая объявляла результаты национального голосования за «Евровидение-2017» от Литвы, покорила публику, сказав в эфире «Слава Украине!».

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