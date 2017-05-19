Названа единственная страна, открыто поставляющая оружие Украине

«Сегодня “усталость от Украины” нам демонстрируют литовцы. Парадокс, но вот именно эта небольшая страна оказалась единственной, кто открыто поставлял и поставляет нам боеприпасы и вооружение», — отметил Бирюков.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник президента Украины Юрий Бирюков.

Единственной страной, которая открыто поставляет Украине вооружение и боеприпасы, является Литва.

Он подчеркнул, что Литва — настоящий друг Украины.

«В международных отношениях используется термин “партнеры”. Ситуативные, постоянные, порой — стратегические. А еще есть друзья. Которые познаются в беде. И Литва наш друг», — написал Бирюков.

Как сообщал «Обозреватель», женщина, которая объявляла результаты национального голосования за «Евровидение-2017» от Литвы, покорила публику, сказав в эфире «Слава Украине!».