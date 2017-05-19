Ректоры вузов Молдовы поддержали предложение президента по изменению системы выпускных экзаменов

— Образовательная система нуждается и в отказе от экзаменов на степени бакалавра или, по меньшей мере, в изменении формы их сдачи. По моему мнению, которое я высказывал и в предыдущие годы, лицеистов следует освободить от драконовского давления чересчур сложных и стрессовых экзаменов на степень бакалавра. Способности и интересы людей различны, а выпускные экзамены в лицеях должны учитывать эти реалии, — заявлял ранее Игорь Додон.
В рамках заседания ректоры отметили, что в процессе внедрения Кодекса об образовании были выявлены многочисленные нарушения принципов последовательности, точности и непротиворечивости правовых норм. В результате появилась необходимость разработки новой редакции этого документа.
— Мы обсудили Устав Национального совета по аккредитации и аттестации (НСАА). Я выступаю за утверждение НСАА в качестве основной государственной структуры по оценке и аккредитации субъектов в области науки и инноваций, а также аттестации высококвалифицированных научных и научно-дидактических кадров. На деятельности НСАА не должны сказываться поправки в Кодекс о науке и инновациях, находящийся в процессе изменения — подчеркнул президент.
Ректоры перечислили также проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Основной из них является ежегодное сокращение численности студентов. Так, если в 2012−13 г. г. в высших учебных заведениях страны обучались 102458 студентов, то в 2016−17 гг. их численность снизилась на 28%, составив 74726 студентов. Причины назывались демографического и миграционного характера. На ситуацию также влияют стипендии, предоставляемые молдавским студентам другими странами, а также порядок сдачи экзаменов на степень бакалавра.
В ходе заседания Игорь Додон выступил с инициативой об изменении системы экзаменов по окончанию лицейской ступени. Ректоры поддержали предложение президента.
В конце президент подтвердил свою открытость и открытость всего президентского института для сотрудничества с Советом ректоров чтобы развивать и совершенствовать сферу образования в Молдове.