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10:24 (мск), источник: Actualitati.md

Ректоры вузов Молдовы поддержали предложение президента по изменению системы выпускных экзаменов

Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с инициативой изменить систему экзаменов по окончанию 12-го класса. С данной инициативой он выступил на заседании Совета ректоров. Отметим, что глава государства неоднократно говорил о том, что система образования нуждается в серьезном реформировании, в капитальном, а не в косметическом ремонте.

Источник: Actualitati.md

— Образовательная система нуждается и в отказе от экзаменов на степени бакалавра или, по меньшей мере, в изменении формы их сдачи. По моему мнению, которое я высказывал и в предыдущие годы, лицеистов следует освободить от драконовского давления чересчур сложных и стрессовых экзаменов на степень бакалавра. Способности и интересы людей различны, а выпускные экзамены в лицеях должны учитывать эти реалии, — заявлял ранее Игорь Додон.

В рамках заседания ректоры отметили, что в процессе внедрения Кодекса об образовании были выявлены многочисленные нарушения принципов последовательности, точности и непротиворечивости правовых норм. В результате появилась необходимость разработки новой редакции этого документа.

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— Мы обсудили Устав Национального совета по аккредитации и аттестации (НСАА). Я выступаю за утверждение НСАА в качестве основной государственной структуры по оценке и аккредитации субъектов в области науки и инноваций, а также аттестации высококвалифицированных научных и научно-дидактических кадров. На деятельности НСАА не должны сказываться поправки в Кодекс о науке и инновациях, находящийся в процессе изменения — подчеркнул президент.

Ректоры перечислили также проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Основной из них является ежегодное сокращение численности студентов. Так, если в 2012−13 г. г. в высших учебных заведениях страны обучались 102458 студентов, то в 2016−17 гг. их численность снизилась на 28%, составив 74726 студентов. Причины назывались демографического и миграционного характера. На ситуацию также влияют стипендии, предоставляемые молдавским студентам другими странами, а также порядок сдачи экзаменов на степень бакалавра.

В ходе заседания Игорь Додон выступил с инициативой об изменении системы экзаменов по окончанию лицейской ступени. Ректоры поддержали предложение президента.

В конце президент подтвердил свою открытость и открытость всего президентского института для сотрудничества с Советом ректоров чтобы развивать и совершенствовать сферу образования в Молдове.

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