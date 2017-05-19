Ректоры вузов Молдовы поддержали предложение президента по изменению системы выпускных экзаменов

— Образовательная система нуждается и в отказе от экзаменов на степени бакалавра или, по меньшей мере, в изменении формы их сдачи. По моему мнению, которое я высказывал и в предыдущие годы, лицеистов следует освободить от драконовского давления чересчур сложных и стрессовых экзаменов на степень бакалавра. Способности и интересы людей различны, а выпускные экзамены в лицеях должны учитывать эти реалии, — заявлял ранее Игорь Додон.

В рамках заседания ректоры отметили, что в процессе внедрения Кодекса об образовании были выявлены многочисленные нарушения принципов последовательности, точности и непротиворечивости правовых норм. В результате появилась необходимость разработки новой редакции этого документа.