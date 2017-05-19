Более десяти руководящих работников системы здравоохранения задержаны за взятки

В последующем за получение взяток задержаны десять руководящих работников системы здравоохранения Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также города Минска. Суммы незаконных денежных вознаграждений составляли от $400 до $5 тыс. Установлено, что должностные лица на системной основе получали взятки за создание условий для победы в тендерах нужного им поставщика оборудования и реагентов в интересах клинико-диагностических лабораторий.

Комитетом государственной безопасности в ходе борьбы с коррупцией 18 апреля при получении взятки в размере 2,8 тыс. евро с поличным задержан главный врач Пинской центральной больницы Виктор Осочук.

«После удачного оформления сделки менеджеры коммерческих структур передавали должностным лицам незаконное вознаграждение — до пяти процентов от стоимости реализованных товаров. Функционирование указанных схем вело к удорожанию оборудования и реагентов на 30−70% для больниц и поликлиник. А фактически — для бюджета страны, из которого оплачивались все закупки», — отметили в КГБ.