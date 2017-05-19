Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Анна Михалкова показала подросшую дочь
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
РФ может разморозить проект сверхлегкого истребителя С-54 – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Порошенко юридически признал ополчение
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Воспоминания Набережной Круазет
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
11:22 (мск), источник: БЕЛТА

Более десяти руководящих работников системы здравоохранения задержаны за взятки

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более десяти руководящих работников системы здравоохранения задержаны за взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в КГБ.

Источник: БЕЛТА

Комитетом государственной безопасности в ходе борьбы с коррупцией 18 апреля при получении взятки в размере 2,8 тыс. евро с поличным задержан главный врач Пинской центральной больницы Виктор Осочук.

В последующем за получение взяток задержаны десять руководящих работников системы здравоохранения Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также города Минска. Суммы незаконных денежных вознаграждений составляли от $400 до $5 тыс. Установлено, что должностные лица на системной основе получали взятки за создание условий для победы в тендерах нужного им поставщика оборудования и реагентов в интересах клинико-диагностических лабораторий.

Читайте также
Суд огласил приговор по делу о взятках в УМЧС

«После удачного оформления сделки менеджеры коммерческих структур передавали должностным лицам незаконное вознаграждение — до пяти процентов от стоимости реализованных товаров. Функционирование указанных схем вело к удорожанию оборудования и реагентов на 30−70% для больниц и поликлиник. А фактически — для бюджета страны, из которого оплачивались все закупки», — отметили в КГБ.

В отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) УК, предъявлены обвинения и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Помимо сотрудников системы здравоохранения по ст. 431 (дача взятки) УК задержаны и помещены под стражу взяткодатели из числа функционеров коммерческих структур, в том числе руководитель НПЧУП «Белреамед» Николай Оганесян. КГБ продолжает проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников противоправной деятельности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
 Работник банка похищал деньги со счета пенсионерки и делал ставки
Синоптики прогнозируют в выходные 27 градусов
Работник банка похищал деньги со счета пенсионерки и делал ставки
Центробанк объяснил рост цен на продукты
Китайские истребители перехватили самолет ВВС США
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Въехавший в толпу в Нью-Йорке оказался психически нездоров
Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку
Суд вынес первый приговор солдату РФ за преступление в Сирии
ВЦИОМ: Половина россиян несколько лет не была в музее
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь