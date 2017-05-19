Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Бизнес-омбудсмен заявил о провале института самозанятых
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
РФ может разморозить проект сверхлегкого истребителя С-54 – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Порошенко юридически признал ополчение
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Воспоминания Набережной Круазет
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
10:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Депутаты Курултая Башкирии защитят бурзянскую пчелу

Народные избранники готовят поправки в законопроект «О пчеловодстве».

Источник: Комсомольская правда

Башкирия традиционно считается одним из наиболее приспособленных для пчеловодов регионов: цветочные луга и липы, обильно произрастающие на склонах Южного Урала, как нельзя лучше подходят для медосбора. Сладкий продукт башкирских пчел можно найти по всему свету — в Европе и за океаном. Особо ценят его в Китае: только в 2014 году республика поставила в эту страну 6 тысяч тонн меда.

Считается, что самый лучший мед дают дикие пчелы. В Башкирии их разводят на территории заповедника Шульган-Таш в Бурзянском районе, а самих крылатых тружениц ласково величают «бурзяночками».

Мед выжимают руками.

Процесс бортничества выглядит весьма необычно. Бурзяночки, в отличие от своих одомашненных товарок, предпочитают селиться в древесных стволах. Поэтому пчеловоды искусственно создают условия обитания своих жужжащих «подопечных», и заселяют их в специально подготовленные дупла живых деревьев.

Чтобы собрать урожай меда, бортнику, кроме традиционной маски пчеловода, требуется изрядная сноровка: до дупла, расположенного в 5−6 метрах от земли, он карабкается при помощи плетеной из лыка веревки. Мед из сот выжимают руками — ни одна медогонка под «дикий» формат не подходит. А какой у него насыщенный вкус и аромат! Словно тысячи цветочных лугов собрались в одной янтарной капле!

Под угрозой исчезновения.

Но не все спокойно в Бурзянском пчелином королевстве. Дело в том, что желая сэкономить, некоторые пчеловоды закупают дешевых насекомых в соседних регионах. Вместе с чуждыми пчелосемьями в республику попадает инфекция, которая поражает здоровых насекомых. Кроме того, потомство южных пчел и бурзянки рождается слабым, и, как правило, погибает.

— Пока нам удается сохранять относительную чистоту диких пчел Бурзянского района. Сейчас этот показатель породы составляет приблизительно 96%. Тем не менее, нужно следить за ситуацией, — рассказал директор государственного заповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев.

Защитит закон.

Нынешний закон «О пчеловодстве» никак не определяет права и обязанности «диких» пчеловодов.

Например, сейчас угодья бортников не имеют специального статуса санитарной зоны. Да и самого термина «Бортневое пчеловодство» в законопроекте нет. Любой желающий может приехать на территорию Бурзянского района с охапкой «неправильных» привозных пчел, которые могут испортить генофонд башкирской «бурзяночки».

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены защитить права пчеловодов на законодательном уровне.

Инициатором поправок в документ стала депутат Курултая Башкирии от партии «Зеленые» Руфина Шагапова.

— Первым делом нужно определить термины, связанные с бортничеством — колода, бортевое пчеловодство, бортевик, бортевые угодья. Последним, к слову необходимо дать особый статус — оградить от вырубки, независимо от того, заняты они пчелами или нет. Кроме того, нужно определить полный порядок получения этих угодий пчеловодами. Символично, что изменения мы хотим внести в год Экологии, — рассказала Шагапова.

Поправки в законопроект «О пчеловодстве» уже направлены в соответствующий комитет Курултая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
 Тысячи студентов со всей страны съехались в Тулу на весенний фестиваль
При Трампе в США нелегальных мигрантов стали арестовывать чаще
Тысячи студентов со всей страны съехались в Тулу на весенний фестиваль
Центробанк объяснил рост цен на продукты
Китайские истребители перехватили самолет ВВС США
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Въехавший в толпу в Нью-Йорке оказался психически нездоров
Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку
Суд вынес первый приговор солдату РФ за преступление в Сирии
ВЦИОМ: Половина россиян несколько лет не была в музее
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более долгий срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь