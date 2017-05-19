Депутаты Курултая Башкирии защитят бурзянскую пчелу

Башкирия традиционно считается одним из наиболее приспособленных для пчеловодов регионов: цветочные луга и липы, обильно произрастающие на склонах Южного Урала, как нельзя лучше подходят для медосбора. Сладкий продукт башкирских пчел можно найти по всему свету — в Европе и за океаном. Особо ценят его в Китае: только в 2014 году республика поставила в эту страну 6 тысяч тонн меда.

Считается, что самый лучший мед дают дикие пчелы. В Башкирии их разводят на территории заповедника Шульган-Таш в Бурзянском районе, а самих крылатых тружениц ласково величают «бурзяночками».

Мед выжимают руками.

Процесс бортничества выглядит весьма необычно. Бурзяночки, в отличие от своих одомашненных товарок, предпочитают селиться в древесных стволах. Поэтому пчеловоды искусственно создают условия обитания своих жужжащих «подопечных», и заселяют их в специально подготовленные дупла живых деревьев.

Чтобы собрать урожай меда, бортнику, кроме традиционной маски пчеловода, требуется изрядная сноровка: до дупла, расположенного в 5−6 метрах от земли, он карабкается при помощи плетеной из лыка веревки. Мед из сот выжимают руками — ни одна медогонка под «дикий» формат не подходит. А какой у него насыщенный вкус и аромат! Словно тысячи цветочных лугов собрались в одной янтарной капле!

Под угрозой исчезновения.

Но не все спокойно в Бурзянском пчелином королевстве. Дело в том, что желая сэкономить, некоторые пчеловоды закупают дешевых насекомых в соседних регионах. Вместе с чуждыми пчелосемьями в республику попадает инфекция, которая поражает здоровых насекомых. Кроме того, потомство южных пчел и бурзянки рождается слабым, и, как правило, погибает.

— Пока нам удается сохранять относительную чистоту диких пчел Бурзянского района. Сейчас этот показатель породы составляет приблизительно 96%. Тем не менее, нужно следить за ситуацией, — рассказал директор государственного заповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев.

Защитит закон.

Нынешний закон «О пчеловодстве» никак не определяет права и обязанности «диких» пчеловодов.

Например, сейчас угодья бортников не имеют специального статуса санитарной зоны. Да и самого термина «Бортневое пчеловодство» в законопроекте нет. Любой желающий может приехать на территорию Бурзянского района с охапкой «неправильных» привозных пчел, которые могут испортить генофонд башкирской «бурзяночки».