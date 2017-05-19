I’ll be back: Серафим Урекян намерен вернуться в примэрию

— Я обязательно буду участвовать в местных выборах. Пусть даже проиграю, но буду участвовать. Хочу сказать, что мое участие в местных выборах в 2015-м году было не амбициями Урекяна или ЛДПМ, а сигнал жителям столицы: проснитесь. Я хотел посмотреть, проснутся ли они, но этого не случилось. Поэтому в следующий раз я буду участвовать в качестве независимого кандидата, и посмотрим, что произойдет тогда, — сказал он.

Напомним, с 1994 по 2005 Серафим Урекян занимал пост генерального примара муниципия Кишинев. С 5 по 17 февраля 1999 года он был исполняющим обязанности премьер-министра Республики Молдова. Кроме того, с 2003 по 2011 он являлся председателем партии Альянс Молдова Ноастрэ, а в 2009—2010 году был первым вице-председателем Парламента РМ.

Серафим Урекян также выдвигал свою кандидатуру от Либерально-демократической партии на местных выборах на пост генпримара. Тогда Урекян набрал всего 2,97 процентов голосов избирателей.

Позже он заявлял, что будет баллотироваться на пост Президента РМ, но не участвовал в выборах.