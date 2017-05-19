I’ll be back: Серафим Урекян намерен вернуться в примэрию

— Я обязательно буду участвовать в местных выборах. Пусть даже проиграю, но буду участвовать. Хочу сказать, что мое участие в местных выборах в 2015-м году было не амбициями Урекяна или ЛДПМ, а сигнал жителям столицы: проснитесь. Я хотел посмотреть, проснутся ли они, но этого не случилось. Поэтому в следующий раз я буду участвовать в качестве независимого кандидата, и посмотрим, что произойдет тогда, — сказал он.
Напомним, с 1994 по 2005 Серафим Урекян занимал пост генерального примара муниципия Кишинев. С 5 по 17 февраля 1999 года он был исполняющим обязанности
Серафим Урекян также выдвигал свою кандидатуру от
Позже он заявлял, что будет баллотироваться на пост Президента РМ, но не участвовал в выборах.