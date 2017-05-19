В ГД внесен законопроект о наказании за незаконную магическую деятельность
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и осуществление
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и осуществление
Так, за незаконное занятие народной медициной лицом, не получившим разрешение, установленное законом, а также осуществление
За те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или причинение имущественного ущерба в особо крупном размере предлагается установить наказание, а виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
Депутат дает определение
Согласно примечанию, имущественным ущербом в крупном размере в настоящей статье признается ущерб, превышающий 250 тысяч рублей, а в особо крупном — один миллион рублей.
Как пояснил Милонов, с понятием
«Согласно статистическим данным, которые приводятся в исследовании РАМН, 95% народных целителей не имеют медицинского образования, а свыше 40% из них нуждаются в лечении психических отклонений. При этом многие такой деятельностью занимаются без получения специального разрешения», — отметил депутат.