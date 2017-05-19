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11:02 (мск), источник: РИА Новости

В ГД внесен законопроект о наказании за незаконную магическую деятельность

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы, если результатом такой деятельности стала смерть человека, сообщил РИА Новости автор законопроекта, депутат Виталий Милонов (ЕР). Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 235.

Источник: РИА Новости

Так, за незаконное занятие народной медициной лицом, не получившим разрешение, установленное законом, а также осуществление оккультно-магической деятельности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение имущественного ущерба в крупном размере предлагается наказывать штрафом в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами или лишением свободы на тот же срок.

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За те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или причинение имущественного ущерба в особо крупном размере предлагается установить наказание, а виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Депутат дает определение оккультно-магической деятельности, под которой предлагается понимать деятельность и услуги лиц (астрологи, гадалки, маги, спириты, экстрасенсы, ясновидящие), в том числе в целях диагностики и воздействия на человека, его здоровье, духовный мир, имущество, а также иных лиц, осуществляющих указанные воздействия под различными производными (знахарь, колдун, ясновидец и другие) либо скрытыми (эксперт, специалист, консультант) наименованиями, в том числе через окружающую информационную и иную среду.

Согласно примечанию, имущественным ущербом в крупном размере в настоящей статье признается ущерб, превышающий 250 тысяч рублей, а в особо крупном — один миллион рублей.

Как пояснил Милонов, с понятием оккультно-магической деятельности, как правило, связано большое количество мошеннических схем, в результате которых граждане лишаются имущества, ценностей и денежных средств, а в ряде случаев указанная деятельность приводит к причинению вреда их здоровью. При этом, по словам депутат, большая судебная практика демонстрирует, что при различных манипуляциях с сознанием человека, и оказании на него психологического давления зачастую применяются наркотические средства, которые придают необходимый галлюциногенный эффект.

«Согласно статистическим данным, которые приводятся в исследовании РАМН, 95% народных целителей не имеют медицинского образования, а свыше 40% из них нуждаются в лечении психических отклонений. При этом многие такой деятельностью занимаются без получения специального разрешения», — отметил депутат.

Комментарии
2
Анжелика Петрик
Всенародно, единогласно избранные депутаты ГД типа Мизулиной, Миронова и т.д. неустанно ищут себе всё новую и новую работу. Лишь бы не работать......
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Пильгун Сергей
Наконец-то ГД взялась сама за себя!!!
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