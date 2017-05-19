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11:10 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ Игорь Додон встретится с молдавской диаспорой в Стамбуле

Об этом сообщила советник Президента РМ по работе с диаспорой Кристина Буга на своей странице в социальной сети Facebook, передает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Дорогие соотечественники, во время своего официального визита в Турцию, Президент Республики Молдова, господин Игорь Додон, с удовольствием встретится с представителями молдавской диаспоры. Мероприятие состоится 21 мая 2017 года, в помещениях компании СУММА, по адресу Huzur Mah. Fazıl Kaftanoğlu Cad. No:3, Summa Plaza, 34396 Sarıyer, в 19:00. Ждём вас с нетерпением, — сказала Кристина Буга.

Actualitati.md напоминает, что визит в Турцию запланирован на 21—23 мая, с целью принять участие в 25-м саммите Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.

Повестка дня включает встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая запланирована на 22 мая в частности будут проведены двусторонние переговоры на самом высоком уровне. Так же, будет проведено совещание с представителями молдавской диаспоры в Стамбуле.

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