После выхода на пенсию украинцы живут в среднем 18 лет, — Гройсман

«Когда мы выходим на пенсию, человек, который достигает пенсионного возраста, на пенсии в среднем живет 18 лет», — заявил Гройсман.

По словам главы правительства, после достижения пенсионного возраста граждане, которые не имеют трудового стажа, должны получать социальную помощь от государства вместо пенсии.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что в Украине 8 из 12 млн пенсионеров с мая получают пенсию в размере 1312 гривен в месяц, а потому живут за чертой бедности.

«Структура пенсионного обеспечения непонятная — из 12 млн 8 млн пенсионеров получают — 1312 гривен (и это с мая) и живут за чертой бедности», — отмечал Гройсман.

Согласно инфографике, размещенной в Twitter премьера, пенсия в 1312 гривен составляет около 50% стоимости «потребительской корзины».