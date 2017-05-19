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11:02 (мск), источник: РБК - Украина

После выхода на пенсию украинцы живут в среднем 18 лет, — Гройсман

После выхода на пенсию граждане Украины живут еще в среднем 18 лет. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Источник: Reuters

«Когда мы выходим на пенсию, человек, который достигает пенсионного возраста, на пенсии в среднем живет 18 лет», — заявил Гройсман.

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По словам главы правительства, после достижения пенсионного возраста граждане, которые не имеют трудового стажа, должны получать социальную помощь от государства вместо пенсии.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что в Украине 8 из 12 млн пенсионеров с мая получают пенсию в размере 1312 гривен в месяц, а потому живут за чертой бедности.

«Структура пенсионного обеспечения непонятная — из 12 млн 8 млн пенсионеров получают — 1312 гривен (и это с мая) и живут за чертой бедности», — отмечал Гройсман.

Согласно инфографике, размещенной в Twitter премьера, пенсия в 1312 гривен составляет около 50% стоимости «потребительской корзины».

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