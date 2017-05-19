Обещание Гройсмана: пенсии военным пенсионерам будут повышены с 1 января 2018 года

Об этом премьер-министр заявил в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал до конца года внести в парламент законопроект, который позволит с 1 января 2018 года повысить пенсии военным пенсионерам.

После выхода на пенсию украинцы живут в среднем 18 лет, — Гройсман

«Я уверяю всех просто сейчас с трибуны Верховной Рады — до конца года внесем закон об осовременивании пенсий военным пенсионерам», — сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.