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11:31 (мск), источник: УНИАН

Обещание Гройсмана: пенсии военным пенсионерам будут повышены с 1 января 2018 года

Премьер пообещал до конца года внести в парламент законопроект об осовременивании пенсий военных пенсионеров.

Источник: УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал до конца года внести в парламент законопроект, который позволит с 1 января 2018 года повысить пенсии военным пенсионерам.

Об этом премьер-министр заявил в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

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«Я уверяю всех просто сейчас с трибуны Верховной Рады — до конца года внесем закон об осовременивании пенсий военным пенсионерам», — сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

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