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12:10 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поддержал инициативу профсоюзов о народном контроле за ценами

19 мая, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле за ценами в торговых объектах. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Благодарен за то, что инициативным образом вы подключаетесь к контролю за исполнением поставленных трех задач: ценообразование, занятость, заработная плата, — сказал Президент. — Слышал, что вы хотите организовать народный контроль за ценами в магазинах. Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она — кто как не профсоюзы это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценами непосредственно в торговых организациях».

Александр Лукашенко обратил внимание, что традиционно профсоюзы участвуют в решении вопросов в сфере занятости.

«Я также буду просить, чтобы вы от этого вопроса не уходили. И заработная плата как результат. Эти вопросы держите в поле зрения», — заявил глава государства.

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