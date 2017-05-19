Место коммуниста Лузинова в заксобрании Кубани занял Жилищиков

Как сообщается на сайте КПРФ на Кубани, в избирательной комиссии региона состоялась передача вакантного депутатского мандата и вручение временного удостоверения Ивану Жилищикову. Он является членом бюро краевого комитета КПРФ, руководителем юридической службы крайкома. Данное решение было принято в конце апреля на заседании бюро крайкома.

Как писал «ФедералПресс», в апреле постановлением заксобрания были прекращены депутатские полномочия первого секретаря краснодарского горкома партии Сергея Лузинова — в связи с его назначением на должность вице-мэра Краснодара.

Ранее экспертный канал рассказывал, что примечательного в фигуре нового вице-мэра и с чем связано его появление в городской власти.

Кроме того, «ФедералПресс» разбирался, почему три крупных кубанских политика от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР сошли с предвыборной дистанции незадолго до старта избирательной кампании в законодательное собрание края.