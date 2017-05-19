Место коммуниста Лузинова в заксобрании Кубани занял Жилищиков
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 19 мая, РИА ФедералПресс. После ухода коммуниста Сергея Лузинова из заксобрания края в мэрию города его мандат занял Иван Жилищиков.
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 19 мая, РИА ФедералПресс. После ухода коммуниста Сергея Лузинова из заксобрания края в мэрию города его мандат занял Иван Жилищиков.
Как сообщается на сайте КПРФ на Кубани, в избирательной комиссии региона состоялась передача вакантного депутатского мандата и вручение временного удостоверения Ивану Жилищикову. Он является членом бюро краевого комитета КПРФ, руководителем юридической службы крайкома. Данное решение было принято в конце апреля на заседании бюро крайкома.
Как писал «ФедералПресс», в апреле постановлением заксобрания были прекращены депутатские полномочия первого секретаря краснодарского горкома партии Сергея Лузинова — в связи с его назначением на должность
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Кроме того, «ФедералПресс» разбирался, почему три крупных кубанских политика от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР сошли с предвыборной дистанции незадолго до старта избирательной кампании в законодательное собрание края.