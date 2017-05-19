Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
На базе ушедшей из РФ сети продуктовых магазинов создадут новую
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами
«Россия нас уничтожит». Канадцы готовы к войне в полуфинале ЧМ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
12«Евровидение-2017»
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Место коммуниста Лузинова в заксобрании Кубани занял Жилищиков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 19 мая, РИА ФедералПресс. После ухода коммуниста Сергея Лузинова из заксобрания края в мэрию города его мандат занял Иван Жилищиков.

Как сообщается на сайте КПРФ на Кубани, в избирательной комиссии региона состоялась передача вакантного депутатского мандата и вручение временного удостоверения Ивану Жилищикову. Он является членом бюро краевого комитета КПРФ, руководителем юридической службы крайкома. Данное решение было принято в конце апреля на заседании бюро крайкома.

Как писал «ФедералПресс», в апреле постановлением заксобрания были прекращены депутатские полномочия первого секретаря краснодарского горкома партии Сергея Лузинова — в связи с его назначением на должность вице-мэра Краснодара.

Ранее экспертный канал рассказывал, что примечательного в фигуре нового вице-мэра и с чем связано его появление в городской власти.

Кроме того, «ФедералПресс» разбирался, почему три крупных кубанских политика от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР сошли с предвыборной дистанции незадолго до старта избирательной кампании в законодательное собрание края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Глава Чебоксар отказалась давать показания
Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа
Центробанк назвал причину роста цен на продукты
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку
Суд вынес первый приговор солдату РФ за преступление в Сирии
Половина россиян несколько лет не была в музее, показал опрос
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Ума Турман и другие гости премьеры «Нелюбви» Звягинцева в Каннах Картина российского режиссера стала открытием официальных показов основной конкурсной программы и была встречена десятиминутными овациями
Недвижимость
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
В Италии бесплатно отдают несколько древних замков
Ипотечники начали голодовку в офисе «Абсолют-банка»
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь