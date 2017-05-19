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12:19 (мск), источник: РИА Крым

Башкирия и Крым подписали соглашение о сотрудничестве в различных сферах

УФА, 19 мая — РИА Новости (Крым). Башкирия и Крым подписали соглашение о сотрудничестве по различным направлениям — от торгово-экономического до социально-культурного, сообщает корреспондент РИА Новости.

В пятницу в Уфу прибыла делегация Республики Крым в расширенном составе во главе с председателем совета министров региона Сергеем Аксеновым. Руководители подписали соглашение между правительством республики Башкортостан и советом министров Крыма о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2017−2019 годы.

Глава Крыма Сергей Аксенов и глава республики Башкирия подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам главы Крыма, руководители министерств получат от башкирских коллег методическую и законодательную помощь.

«Мы изучим лучшую практику в Башкирии, которая уже работает здесь. Посмотрим, что можно адаптировать у нас в Крыму. Члены правительства Республики изучат нормативную базу региона, мы на самом деле многие процессы проходим впервые, и помощь наших башкирских коллег нам нужна, чтобы без потерь решить многие вопросы», — сказал Аксенов.

В свою очередь глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал о планах взаимодействия республик.

«Сегодня подписали план выполнения соглашений между регионами, который был утвержден еще в 2014 году. Это будет выражаться построенными объектами и проведенными мероприятиями. Также речь идет о научном и образовательном взаимодействии», — рассказал журналистам глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Глава Крыма Сергей Аксенов и глава республики Башкирия подписали соглашение о сотрудничестве.

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