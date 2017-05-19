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15:08 (мск), источник: БЕЛТА

Вооруженные силы Беларуси и России проводят совместное специальное учение

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период с 19 по 25 мая под руководством начальника управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси полковника Игоря Данильчика проводится совместное специальное учение с воинскими частями РЭБ вооруженных сил Беларуси и России. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Главной целью учения является обеспечение качественной и полной подготовки сил и средств РЭБ к совместному стратегическому учению «Запад-2017». Кроме того, предполагается повысить уровень взаимодействия между воинскими частями РЭБ вооруженных сил Беларуси и России при совместном решении задач по предназначению; обеспечить поддержание уровня обученности личного состава слаженным действиям в составе подразделений и умелому применению штатной специальной техники в ходе выполнения различных учебно-боевых задач.

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Во время учения планируется отработать вопросы завершения подготовки группировки войск РЭБ к боевому применению, применение средств РЭБ в ходе изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также управление воинскими частями и подразделениями РЭБ в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся обстановки.

Структура штаба руководства учения и посреднический аппарат с учетом обмена оперативными группами позволит осуществлять единое руководство обучаемыми, контроль и оценку действий органов военного управления и задействованных в практических розыгрышах войск (сил).

Подобного рода учение в вооруженных силах Беларуси и России проводится впервые. Совместное специальное учение проводится на двух полигонах Беларуси (174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО, 230-м общевойсковом полигоне) и одном участке местности (Дретунь). К участию в учении привлекаются офицеры органов управления РЭБ вооруженных сил Беларуси и России, воинские части РЭБ Вооруженных Сил Беларуси и ряд воинских частей РЭБ Западного военного округа Вооруженных Сил России. Отработка форм и способов применения группировки РЭБ спланирована с учетом современных локальных войн и вооруженных конфликтов.

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