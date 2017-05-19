Глава Минсельхозпрода Беларуси об ограничениях Россельхознадзора: мы чувствуем предвзятое отношение

Источник: БЕЛТА

Казалось, многие претензии вот-вот будут сняты и хотя бы часть наших производителей вычеркнут из «черного списка». Но этого так и не произошло. Мало того, вчера Россельхознадзор заявил о новых ограничениях в отношении еще семи белорусских предприятий. Обоснованы ли претензии российского ведомства и каким белорусская сторона видит выход из ситуации, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. О результатах инспекций — Леонид Константинович, насколько объективна, на ваш взгляд, оценка инспекторов Россельхознадзора по итогам проверок? — Первая проверка Россельхознадзора охватила 18 белорусских перерабатывающих предприятий. Высказаны замечания, но речь не идет о каком-то риске для здоровья наших потребителей. Вопросы это больше хозяйственные. И мы дали на них полные, исчерпывающие ответы. В отчете все расписано детально. Главный акцент сделан на молочной отрасли и переработке. Вторая инспекция затронула 12 предприятий. Здесь тоже были замечания. И мы готовы были их обсуждать.

Читайте также Россельхознадзор вводит запрет на молочку 7 предприятий Беларуси

— Но прозвучало заявление Россельхознадзора о новых ограничениях из-за остатков антибиотиков. — Да. Последние события по ограничению поставок наших молочных предприятий вызывают недоумение и у нас, и у наших заводов. Весь год производили молоко, перерабатывали, отправляли все в Россию. Не было ни одного факта, чтобы в нашей продукции обнаружили антибиотики. Поэтому меня последние заявления коллег, откровенно говоря, удивляют. Мы видим предвзятое отношение со стороны сотрудников определенных ведомств к продукции, поставляемой из Беларуси. А ведь наши продукты питания, прежде всего молочные, хорошо узнаваемы и любимы во многих странах. И все это благодаря высокому качеству. Наш продукт — безопасный, экологически чистый. Мы ужесточили свои ГОСТы, в том числе повысили требования к качеству сырья. Действует многоступенчатый контроль — от сырья до переработки, отправки продукции на рынок потребителей. Выстроена эффективная система контроля качества. К слову, качество нашего молока превышает требования ГОСТов Европейского союза. Совсем недавно белорусская делегация вернулась из Китая. Там наши продукты размещают на одних полках с французским вином, и это неслучайно. Белорусские бренды широко известны, повторюсь, за счет своего качества. — Так кому мешают белорусские продукты на российском рынке? — Мы никому не мешаем. России ежегодно не хватает около 7 млн т молока, и здесь мы подставляем свое плечо. За прошедший год в пересчете на молоко мы экспортировали в РФ 4,1 млн т. Наши страны входят в ЕАЭС, и мы должны соблюдать взаимные интересы друг друга. Ограничивать продвижение белорусской продукции на российский рынок — безосновательно. На деле пока закрытыми для поставок на российский рынок остаются 12 наших молочных заводов и 7 мясокомбинатов. О новом раунде переговоров — Каким вы видите разрешение ситуации? — В понедельник, 22 мая, мы будем встречаться на площадке Министерства сельского хозяйства России. Обсудим вопросы о снятии претензий и открытии доступа нашей продукции на российский рынок. Скажу одно: нет сегодня аргументов и нет фактов, которые могли бы препятствовать продвижению нашей продукции в России. — Когда планируется заседание совместной коллегии аграрных ведомств Беларуси и России, ведь на них должны быть утверждены торговые балансы взаимных поставок продовольствия. О каких объемах идет речь? — Мы балансы уже определили и предварительно согласовали с Министерством сельского хозяйства России. Как показывает практика предыдущих лет, обычно они принимаются на совместных коллегиях. Пока этот вопрос откладывается и, как следствие, тормозится поставка нашей продукции в Россию. О диверсификации экспорта — В целом планируете ли увеличивать поставки продовольствия в Россию? — Накоплений на складах нет. Мы для себя уже определили другие рынки, диверсифицируем сегодня экспорт. Будем поставлять продукцию тому потребителю, который в ней нуждается.

Читайте также Россельхознадзор рассказал об угрозах жизни инспекторов при проверках