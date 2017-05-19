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13:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Внеочередное заседание заксобрания состоится в начале июня

8 июня 2017 года состоится внеочередное заседание Законодательного Собрания Пермского края, на котором планируется рассмотрение постановления «О назначении выборов губернатора Пермского края».

На этом же заседании будут рассмотрены вопросы, включенные в проект повестки заседания 1 июня 2017 года. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, внеочередное заседание вызвано изменениями в федеральном законодательстве.

Депутаты Государственной Думы РФ рассмотрят во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроектом вводится новый механизм обеспечения реализации активного избирательного права и права на участие в референдуме граждан, которые при проведении выборов будут находиться вне места своего жительства — право подать заявление о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на основании заявления.

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