Внеочередное заседание заксобрания состоится в начале июня

На этом же заседании будут рассмотрены вопросы, включенные в проект повестки заседания 1 июня 2017 года. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, внеочередное заседание вызвано изменениями в федеральном законодательстве.

Депутаты Государственной Думы РФ рассмотрят во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроектом вводится новый механизм обеспечения реализации активного избирательного права и права на участие в референдуме граждан, которые при проведении выборов будут находиться вне места своего жительства — право подать заявление о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на основании заявления.