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13:46 (мск), источник: Интерфакс

Участия Путина в президентских выборах 2018 года ждут 80% россиян

Если он не выдвинет свою кандидатуру, 46% жителей страны будут недовольны.

Источник: AP 2017

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Большинство россиян (80%) рассчитывают, что действующий президент РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году, сообщает фонд «Общественное мнение».

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Каждый десятый (9%) думает, что этого не произойдет. Затруднились ответить 12% участников опроса, проведенного 13—14 мая среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Если бы Путин заявил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2018 году, то большинство россиян восприняли бы это отрицательно (46%) или без особых эмоций (35%). Положительно к такому решению отнеслись бы 14% респондентов.

По данным социологов, выросла доля россиян, которые считают, что Путин сейчас справляется с обязанностями президента лучше, чем в течение первых двух сроков работы на этом посту (42% против 16% в 2013 году). О том, что он выполняет свою работу так же, как и прежде, сказали 35% россиян (56% в 2013 году). Негативную оценку, как и раньше, дают 16%.

Как показал опрос, сегодня 33% россиян относятся к Путину лучше, а 42% так же, как в 2000 году, когда он впервые стал президентом.

Хуже к нему стали относиться 16% респондентов.

По данным социологов, 70% россиян положительно восприняли тот факт, что пять лет назад, в 2012 году, Путин вновь был избран президентом РФ, 19% — безразлично, 6% — отрицательно.

Две трети россиян (63%) говорят, что деятельность Путина на посту президента соответствует тому, что лично респондент ожидал от него в 2012 году (не соответствует — 24%, затруднились ответить — 13%).

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Отвечая на соответствующий вопрос социологов, 32% россиян высказали мнение, что наиболее серьёзные перемены в стране, как к лучшему, так и к худшему, происходят благодаря Путину, а 21% — что в силу не зависящих от него причин. Еще около трети (30%) полагают, что перемены к лучшему — благодаря Путину, а к худшему — в силу не зависящих от него причин.

В своих действиях Путин в первую очередь руководствуется мнением граждан, уверены 52% респондентов (в 2013 году — 44%). О том, что мнение населения для Путина — не самое главное, сказали 37% россиян (в 2013 году — 42%). Затруднились ответить 11% опрошенных.

Очередные выборы президента РФ пройдут в 2018 году. Согласно статье 81 Конституции РФ, президент РФ избирается сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.

Действующий президент РФ Путин в 2012 году был избран на этот пост на шесть лет после внесения изменений в Основной закон, дающих ему право быть избранным на второй шестилетний срок.

Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах 2018 года. Кроме того, 15 мая он отрицательно ответил на вопрос о том, не пришло ли время озвучить решение, планирует ли он участвовать в выборах.

Комментарии
4
валерий малютин
странно, что наХальновские шакалы не набросились сворой на эту новость.....
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Dmitriy Ermakov
еще не вечер) Чуть позже набегут!
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Любовь Севостьянова
Если пойдет, то наберет 73-75 % - как всегда.
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