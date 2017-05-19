Участия Путина в президентских выборах 2018 года ждут 80% россиян

Источник: AP 2017

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Большинство россиян (80%) рассчитывают, что действующий президент РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году, сообщает фонд «Общественное мнение».

Каждый десятый (9%) думает, что этого не произойдет. Затруднились ответить 12% участников опроса, проведенного 13—14 мая среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Если бы Путин заявил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2018 году, то большинство россиян восприняли бы это отрицательно (46%) или без особых эмоций (35%). Положительно к такому решению отнеслись бы 14% респондентов. По данным социологов, выросла доля россиян, которые считают, что Путин сейчас справляется с обязанностями президента лучше, чем в течение первых двух сроков работы на этом посту (42% против 16% в 2013 году). О том, что он выполняет свою работу так же, как и прежде, сказали 35% россиян (56% в 2013 году). Негативную оценку, как и раньше, дают 16%.

Как показал опрос, сегодня 33% россиян относятся к Путину лучше, а 42% так же, как в 2000 году, когда он впервые стал президентом.

Хуже к нему стали относиться 16% респондентов. По данным социологов, 70% россиян положительно восприняли тот факт, что пять лет назад, в 2012 году, Путин вновь был избран президентом РФ, 19% — безразлично, 6% — отрицательно. Две трети россиян (63%) говорят, что деятельность Путина на посту президента соответствует тому, что лично респондент ожидал от него в 2012 году (не соответствует — 24%, затруднились ответить — 13%).

Читайте также О готовности голосовать за Путина на выборах заявили 48% россиян