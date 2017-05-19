Додон отправится с визитом в Россию

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон в четвертый раз отправится с визитом в Российскую Федерацию. Этот визит он обсудил в пятницу в рамках встречи с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

«Поговорили о моем предстоящем визите в Россию и участии в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 1 — 3 июня 2017 года», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.