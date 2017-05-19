Додон отправится с визитом в Россию
Президент Молдовы Игорь Додон обсудил свой предстоящий визит в Российскую Федерацию.
Президент Молдовы Игорь Додон обсудил свой предстоящий визит в Российскую Федерацию.
КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон в четвертый раз отправится с визитом в Российскую Федерацию. Этот визит он обсудил в пятницу в рамках встречи с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.
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Глава государства подчеркнул, что в ходе дискуссии стороны также обсудили «вопросы внутренней политики Молдовы, в частности, речь шла об изменении в избирательной системе, обговорили и реформу правительства, предстоящий референдум об отставке генерального примара Кишинева и последние продвижения в вопросе приднестровского урегулирования».
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