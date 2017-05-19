Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Красное платье не поможет привлечь партнера
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
ВСУ получили «летающие» танки и подняли авиацию в Донбассе – СМИ
Ил-20М России перехвачен истребителем Польши – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
12Воспоминания Набережной Круазет
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14:04 (мск), источник: Sputnik.md

Додон отправится с визитом в Россию

Президент Молдовы Игорь Додон обсудил свой предстоящий визит в Российскую Федерацию.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон в четвертый раз отправится с визитом в Российскую Федерацию. Этот визит он обсудил в пятницу в рамках встречи с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

«Поговорили о моем предстоящем визите в Россию и участии в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 1 — 3 июня 2017 года», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Глава государства подчеркнул, что в ходе дискуссии стороны также обсудили «вопросы внутренней политики Молдовы, в частности, речь шла об изменении в избирательной системе, обговорили и реформу правительства, предстоящий референдум об отставке генерального примара Кишинева и последние продвижения в вопросе приднестровского урегулирования».

«Отметили положительную динамику в торгово-экономических отношениях и постоянный рост товарообмена между нашими странами в течение последних месяцев», — подчеркнул Додон.

Приглашение принять участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге Додон получил от президента России Владимира Путина в рамках своего второго визита в Москву в апреле этого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Как влюбить в себя миллионы: Sunstroke Project - падали и поднимались
Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа
Центробанк назвал причину роста цен на продукты
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
Росгвардия займется мониторингом соцсетей
Минтруд введет электронные трудовые книжки на базе Сбербанка
Опрос показал, сколько россиян ожидает участия Путина в выборах
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
Риелторы прогнозируют рост цен на жилье в Санкт-Петербурге
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь