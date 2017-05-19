Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
ВСУ получили «летающие» танки и подняли авиацию в Донбассе – СМИ
Ил-20М России перехвачен истребителем Польши – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
12Воспоминания Набережной Круазет
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14:00 (мск), источник: Noi.md

Воронин объяснил, почему ПКРМ не участвует в акциях протеста

Члены ПКРМ были приглашены участвовать в акциях протеста, организованных внепарламентской оппозицией против внесения изменений в систему голосования, объявил Владимир Воронин, цитируемый Noi.md.

Источник: Noi.md

Несмотря на это, лидер формирования говорит, что относится скептически к этому предложению и не хочет разочаровать электорат. По словам политика, появление коммунистов рядом с такими политическими лидерами, как Майя Санду и Андрей Нэстасе, подняло бы ряд вопросов.

«Для организации масштабных акций протеста, более серьезных, в которых участвовали бы десятки или даже может сотни тысяч граждан, необходим повод, четкий лозунг, объединяющий всех, и также авторитетные лица с правом призывать людей к протестам. Между прочим, и нас пригласили присоединиться к этим акциям протеста. И я спросил своих коллег: хорошо, например, мы будем участвовать, а как народ будет смотреть на нас, увидев рядом с Майей Санду, Андреем Нэстасе и другими?!», — объяснил Владимир Воронин в интервью для tribuna.md.

Читайте также
Санду требует у Канду возместить ей ущерб

Председатель Партии коммунистов отметил, что «не верит в искренность тех, кто призывает сегодня людей на эти акции протеста, не видит конструктивизма с их стороны». Он уверен, что эти антиправительственные акции не станут масштабными. «Думаю, что такого же мнения и другие граждане… Есть и другие моменты, которые не позволяют организовать широкие акции протеста».

Воронин настроен скептически в отношении нынешней политической ситуации в стране, и не уверен, что положение дел можно изменить. По его словам, надо менять не законодательство, а власть, в состав которой должны войти способные, достойные, честные и преданные люди, патриоты.

«Хорошо, купили тех 14 депутатов, за которых проголосовали избиратели по спискам ПКРМ, а дальше какова их роль? Какие у них полномочия? Перспективы? Просто, они машины для голосования, чтобы механически поднимать руку за глупости, которые необходимо продвигать? Не знаю, если это корректно и честно со стороны тех, кто спровоцировал и коррумпировал этих депутатов. Хорошо, повезло, есть чем коррумпировать, нашли слабые места в морали этих депутатов, у которых нет совести и хватает наглости, но в дальнейшем необходимо использовать конструктивно эти голоса, но не для того, чтобы устроиться у власти навсегда. Именно в этом проблема», — прокомментировал Воронин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа
Центробанк назвал причину роста цен на продукты
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
Росгвардия займется мониторингом соцсетей
Минтруд введет электронные трудовые книжки на базе Сбербанка
Опрос показал, сколько россиян ожидает участия Путина в выборах
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь