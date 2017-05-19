Воронин объяснил, почему ПКРМ не участвует в акциях протеста

«Для организации масштабных акций протеста, более серьезных, в которых участвовали бы десятки или даже может сотни тысяч граждан, необходим повод, четкий лозунг, объединяющий всех, и также авторитетные лица с правом призывать людей к протестам. Между прочим, и нас пригласили присоединиться к этим акциям протеста. И я спросил своих коллег: хорошо, например, мы будем участвовать, а как народ будет смотреть на нас, увидев рядом с Майей Санду, Андреем Нэстасе и другими?!», — объяснил Владимир Воронин в интервью для tribuna.md.

Несмотря на это, лидер формирования говорит, что относится скептически к этому предложению и не хочет разочаровать электорат. По словам политика, появление коммунистов рядом с такими политическими лидерами, как Майя Санду и Андрей Нэстасе, подняло бы ряд вопросов.

Председатель Партии коммунистов отметил, что «не верит в искренность тех, кто призывает сегодня людей на эти акции протеста, не видит конструктивизма с их стороны». Он уверен, что эти антиправительственные акции не станут масштабными. «Думаю, что такого же мнения и другие граждане… Есть и другие моменты, которые не позволяют организовать широкие акции протеста».

Воронин настроен скептически в отношении нынешней политической ситуации в стране, и не уверен, что положение дел можно изменить. По его словам, надо менять не законодательство, а власть, в состав которой должны войти способные, достойные, честные и преданные люди, патриоты.

«Хорошо, купили тех 14 депутатов, за которых проголосовали избиратели по спискам ПКРМ, а дальше какова их роль? Какие у них полномочия? Перспективы? Просто, они машины для голосования, чтобы механически поднимать руку за глупости, которые необходимо продвигать? Не знаю, если это корректно и честно со стороны тех, кто спровоцировал и коррумпировал этих депутатов. Хорошо, повезло, есть чем коррумпировать, нашли слабые места в морали этих депутатов, у которых нет совести и хватает наглости, но в дальнейшем необходимо использовать конструктивно эти голоса, но не для того, чтобы устроиться у власти навсегда. Именно в этом проблема», — прокомментировал Воронин.