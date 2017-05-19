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13:54 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон: Я выступаю за досрочные парламентские выборы и сделаю все возможное, чтобы распустить этот парламент

Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Глава государства намерен провести 24 сентября консультативный референдум по расширению полномочий президента, чтобы распустить парламент и провести досрочные выборы.

— Я выступаю за досрочные парламентские выборы и сделаю все возможное, чтобы распустить этот парламент, так как он не соответствует результатам выборов 2014 года. Нынешняя Конституция не позволяет президенту распускать парламент. Согласно закону, пока, это можно сделать только в двух случаях, но они не реальны. Потому было принято решение инициировать изменение Конституции, чтобы президент страны смог распускать парламент, — заявил Додон.

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Президент отметил, что парламентские партии, за исключением социалистов, против роспуска парламента.

— Правящая партия Демократическая партия сделает и продолжает делать все возможное на протяжении последних шести месяцев, чтобы ограничить права президента, потому что она его не контролируют, а только правительство и депутатов, которых подкупают и запугивают в генпрокуратуре. ДПМ делает все, чтобы урезать полномочия президента. Остальные партии, у которых нет шансов попасть в следующий парламент, они хотят по максимуму продлить свое удовольствие в депутатском кресле, это и Партия коммунистов, и Либерально-демократическая партия, и другие. Их однозначно не будет в следующем парламенте. Поэтому они против досрочных выборов. Эти политики показали свое настоящее лицо, они одно говорят в парламенте и на улице людям другое, — отметил Додон.

По словам главы государства, парламентское большинство не поддержало инициативу Президента. Поэтому, было принято решение провести 24 сентября Консультативный референдум и вместе с гражданами, потребовать, чтобы были внесены поправки в Конституцию и прошли досрочные парламентские выборы. Игорь Додон не исключает, что он может пройти вместе с другим референдумом или выборами.

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