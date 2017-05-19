Вениамин Кондратьев: «Бесконечный ремонт дорог раздражает общество и портит репутацию власти»
Губернатор раскритиковал регулярно затягивающиеся сроки ремонта трасс, ведущих к Черному морю.
Губернатор раскритиковал регулярно затягивающиеся сроки ремонта трасс, ведущих к Черному морю.
Краснодар. 19 мая — Новая Кубань. Вениамин Кондратьев провел в Анапе выездное совещание по подготовке к курортному сезону 2017 года. Во время заседания был поднят один из самых острых вопросов — готовность региональных дорог к многократно увеличивающемуся летом транспортному потоку.
В разговоре с заместителем начальника Краснодарского территориального управления ГК «Российские автомобильные дороги» Романом Оветченко губернатор не скрывал своего негодования текущим положением дел.
— У нас одна дорога, максимально востребованная в летний сезон — это дорога к Черноморскому побережью и что, мы не можем сделать ее? Почему опять не успеваем ремонт завершить? Уже четвертый год идет, вы детям своим ремонт планируете передать?
В ответ на замечания главы региона Роман Оветченко сообщил, что ремонтные работы идут согласно циклу. Так, на 2017 год запланирован ремонт 70 километров трассы, общая протяженность которой составляет 400 километров. Таким образом, по словам чиновника, за 4 года трасса полностью ремонтируется.
— Я, может,
Разговор Кондратьева с Оветченко был снят на видео, которое губернатор выложил на своей странице в Фейсбук. Подписчики главы региона поддержали бескомпромиссный подход Кондратьева, однако некоторые добавили, что ремонт дорог в Краснодаре требует такого же жесткого контроля со стороны властей.
Напомним, как писала «НК», на майских праздниках в этом году тысячи краснодарцев простояли в многочасовых пробках на подъезде к Горячему Ключу