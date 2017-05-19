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14:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Система власти в Нижнем Новгороде как была двуглавой, так и останется», — Валерий Шанцев

Система власти в Нижнем Новгороде как была двуглавой, так и останется. Об этом в интервью «НТА-Приволжье» заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

По словам главы региона, никогда система не будет одноглавой. «Во всем мире существует две ветви власти: представительный орган власти и исполнительный. Одни пишут законы, вторые их исполняют. И у нас тоже самое: есть депутатский корпус, есть администрация», — добавил он.

«Если вы помните, у нас в разное время были разные модели. Несколько лет назад в Нижнем Новгороде был глава администрации, которого избирал народ. Он же был и главой города. После изменений законодательства, когда глава избирается депутатским корпусом, система управления поменялась: глава города и глава администрации — разные люди с разными обязанностями и функционалом. Тут то мы и потеряли ресурс управления. Депутаты не занимаются городом каждый день, у них и прав-то таких нет», — продолжил глава региона.

Валерий Шанцев напомнил, что «весной прошлого года, как только законодательно на федеральном уровне было принято решение о совмещении должностей главы города и главы администрации города, был поставлен вопрос и об изменении областного законодательства».

«Нужно, чтобы вся система управления городом была построена на главе администрации, потому что он отвечает за весь город, как говорится, от помойки до космоса. Если он глава города, тогда понятно, что с него и надо спрашивать. Но в Нижнем Новгороде отказались от такой схемы. Тогда по закону все перешли на двуглавую систему, только главой города становится глава администрации, а не глава депутатского корпуса. Глава депутатского корпуса — председатель Думы, который контролирует работу Думы, не вмешивается ни в какие функции управления. В нашей стране самая большая беда — смешение функций. Каждый считает, что он за другого сработает гораздо лучше. А за себя не надо и отвечать», — пояснил губернатор Нижегородской области.

«Задача на сейчас — убедить депутатский корпус, чтобы они изменили законодательство. Нужно, чтобы главой Нижнего Новгорода был глава администрации. Когда главой города является глава администрации — порядка и ответственности больше», — добавил Валерий Шанцев в заключение.

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