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14:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Выборы главы Прикамья объявят после отмены открепительных

8 июня.

Источник: УралИнформБюро

Депутаты Законодательного собрания Прикамья рассмотрят постановление о назначении выборов губернатора края на внеочередном заседании 8 июня. Ранее планировалось, что этот вопрос будет решен уже 1 июня.

Как пояснили «Уралинформбюро» в ЗакСо, выборы решено объявить вслед за принятием Госдумой пакета законов, корректирующих избирательное законодательство.

Законопроекты были одобрены в первом чтении 12 апреля. Одна из самых дискуссионных корректировок — отмена открепительных удостоверений. Для того, чтобы проголосовать на выборах, находясь в другом городе или регионе, потребуется не ранее чем за 45 дней и не позднее 14 часов до дня голосования подать в избирком заявление о включении в список избирателей по месту своего фактического нахождения.

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