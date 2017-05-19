Самый богатый воронежский глава управляет Советским районом

Самым финансово обеспеченным среди коллег предстал глава Советской управы Иван Аристов. Его годовой доход составил 2,947 млн рублей, или примерно 220 тыс. рублей в месяц.

На втором месте находится глава Левобережного района Юрий Бавыкин, с доходом в 2,393 млн рублей (199 тыс. в месяц).

Третье призовое место у префекта Железнодорожного района Леонида Беляева: 2,313 млн рублей, или 192 тыс. в месяц.

Начальник Центральной управы Александр Попов задекларировал доход в 2,286 млн (в месяц примерно 190 тыс.). Отметим, что в этой должности он пребывает с февраля прошлого года, а до того работал непосредственно в администрации города на посту главы управления мэра.

Доход главы управы Ленинского района Сергея Корчевникова тоже некорректно сравнивать с коллегами, поскольку весь прошлый год Корчевников трудился на посту руководителя управления административно-технического контроля администрации города. А на этом посту он заработал 2,153 млн, или около 179 тыс. рублей в месяц.

Последнее место — опоздавшему. Глава Коминтерновской управы Алексей Медведев задекларировал доход в 1,980 млн (в месяц немногим более 165 тыс. рублей).

Показательно, что три префекта не имеют в собственности автомобилей: Медведев, Корчевников и Аристов. Эту «недостачу» отчасти покрывает глава Центрального района Попов, за которым числятся три иномарки: БМВ, «Хендай» и «Опель».

Напомним, что по данным Воронежстата, средняя заработная плата в Воронеже в прошлом году составила немногим более 26 тыс. рублей. Получается, что главы муниципальных районов имеют доход примерно в десять раз больший, чем рядовые горожане.