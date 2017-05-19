Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Глава делегации США: Несомненно, Крым – это часть России
На базе ушедшей из РФ сети продуктовых магазинов создадут новую
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
ВСУ получили «летающие» танки и подняли авиацию в Донбассе – СМИ
Ил-20М России перехвачен истребителем Польши – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11Война в карикатурах
860 лет назад родился Cид Вишес
20Крепостные стены XXI века
14:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман прокомментировал повышение трудового стажа до 25 лет

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман на сегодняшнем заседании Верховной Рады, повышать пенсионный возраст не будут и он останется на уровне 60 лет.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не считает трудовой стаж в 25 или даже 35 лет слишком большим. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании Верховной Рады, комментируя пенсионную реформу, сообщает «Украинская правда».

«Я слышал, что говорят, что 25 лет трудового стажа — это очень плохо. Друзья, 25 лет трудового стажа — это трудовая пенсия, на нее надо заработать! И миллионы украинцев, я это утверждаю, абсолютное большинство всю жизнь зарабатывали на свою пенсию, но, к большому сожалению, ни у кого из политических элит тогда, когда формировали эту систему, не хватило политической воли сделать справедливую систему», — заявил Гройсман.

Читайте также
После выхода на пенсию украинцы живут в среднем 18 лет, — Гройсман

Он отметил, что если человек не имеет пенсионного стажа, он должен получать социальную помощь.

«Если человек бездельничал, не хотел работать или занимался скрытой работой, конечно, он не может быть в таких же условиях. Мы действуем в интересах человека труда», — заявил премьер. При этом он заверил, что повышать пенсионный возраст не будут и он останется на уровне 60 лет.

«Мне сегодня 39 лет, я имею трудового стажа почти 23 года. Для того, чтобы достичь 25-летнего или даже 35-летнего трудового стажа, мне исполнится 51 год — мне еще надо будет 9 лет работать до пенсии», — сказал Гройсман.

Ранее сообщалось, что в рамках пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко 'перегнул': как УПЦ МП спасли одним звонком из Госдепа
Ассанж будет пытаться получить убежище во Франции
Центробанк назвал причину роста цен на продукты
Госдума приняла поправки в закон «О выборах президента РФ»
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
Росгвардия займется мониторингом соцсетей
ГИБДД массово отправляет под арест любителей тонировки
Опрос показал, сколько россиян ожидает участия Путина в выборах
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
В закон о расселении хрущевок внесли новые гарантии
Жителям хрущевок покажут макеты их новых домов
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео) Накануне Максим Галкин выложил трогательное видео с детьми. На нем маленькая Лиза, гуляя с папой и братом, нашла божью коровку и расплакалась, когда она улетела.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь