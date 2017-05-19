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14:55 (мск), источник: РБК - Украина

Меркель готовит Порошенко ряд неудобных вопросов во время встречи в Берлине, — DW

Канцлер Германии Ангела Меркель готовит для президента Украины Петра Порошенко ряд неудобных вопросов во время встречи в Берлине. Об этом сообщает DW.

Источник: Reuters

Как отмечается, встреча Порошенко с Меркель состоится в субботу, 20 мая, в Германии. Сообщается, что по мнению источников издания в Берлине, Порошенко может ожидать от Меркель и неудобных вопросов, в частности, относительно борьбы с коррупцией, которая была одним из ключевых требований для отмены визового режима.

«Думаю, в Ведомстве федерального канцлера знают о ситуации с НАБУ, а также о попытках нивелировать систему прозрачных госзакупок и давить на общественных активистов через систему декларирования доходов, которая предусмотрена для контроля власть имущих. Это неприемлемая ситуация», — отметил бывший посол Германии в Украине Дитмар Штюдеманн.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко анонсировал переговоры с Меркель относительно нормандского формата.

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