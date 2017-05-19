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15:04 (мск), источник: Publika.md

Украина предоставит гуманитарную помощь Молдове

Кабинет министров Украины выделил 10 млн гривен на предоставление гуманитарной помощи Молдове для ликвидации последствий непогоды.

Источник: Publika.md

Как передает Интерфакс-Украина, соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых на заседании без обсуждения.

Данные средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета Министерству иностранных дел для передачи Молдове на ликвидацию последствий сложных погодных условий в этой стране, передает korrespondent.net.

Напомним, что на прошлой неделе в Молдове остановили движение поездов из-за сильных ливней. Также оказались затоплены десятки домов и домашних хозяйств в нескольких районах центральной части Молдовы, многие села остались без электричества.

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