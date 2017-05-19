Украина предоставит гуманитарную помощь Молдове
Кабинет министров Украины выделил 10 млн гривен на предоставление гуманитарной помощи Молдове для ликвидации последствий непогоды.
Кабинет министров Украины выделил 10 млн гривен на предоставление гуманитарной помощи Молдове для ликвидации последствий непогоды.
Как передает
Данные средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета Министерству иностранных дел для передачи Молдове на ликвидацию последствий сложных погодных условий в этой стране, передает korrespondent.net.
Напомним, что на прошлой неделе в Молдове остановили движение поездов