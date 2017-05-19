Украина предоставит гуманитарную помощь Молдове

Как передает Интерфакс-Украина, соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых на заседании без обсуждения.

Данные средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета Министерству иностранных дел для передачи Молдове на ликвидацию последствий сложных погодных условий в этой стране, передает korrespondent.net.