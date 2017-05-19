Госдума скорректировала дату выборов президента в 2018 году

Поправка предлагает установить, что «если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье».

В 2018 году выборы президента, как ожидается, придутся на неделю, на которую выпадает Международный женский день 8 марта, и в соответствии с предлагаемой поправкой выборы могут быть перенесены на следующее воскресенье, которое в свою очередь совпадает с 18 марта, днем воссоединения России и Крыма.

Авторы законопроекта — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. Ко второму чтению эта норма не претерпела изменений.