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15:17 (мск), источник: Интерфакс

Госдума скорректировала дату выборов президента в 2018 году

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в пятницу приняла во втором чтении поправки в закон «О выборах президента РФ», которые дают возможность назначить ближайшие выборы президента в 2018 году на 18 марта.

Источник: Reuters

Поправка предлагает установить, что «если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье».

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В 2018 году выборы президента, как ожидается, придутся на неделю, на которую выпадает Международный женский день 8 марта, и в соответствии с предлагаемой поправкой выборы могут быть перенесены на следующее воскресенье, которое в свою очередь совпадает с 18 марта, днем воссоединения России и Крыма.

Авторы законопроекта — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. Ко второму чтению эта норма не претерпела изменений.

Комментарии
3
Василий Фесин
О себе позаботились.Теперь может о людях вспомните ???
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Ярослав Цимбалюк
Да блин а одно яичко ниже
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Шах-мат
От перестановки мест слагаемых сумма не изменится!
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