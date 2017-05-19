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16:23 (мск), источник: ИА REGNUM

«Состояние озера Байкал из года в год ухудшается»

Вопросы подготовки приоритетного проекта «Уникальный Байкал», который разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина, обсудили сегодня, 19 мая, в столице Бурятии — городе Улан-Удэ.

В мероприятии принял участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии.

«Подготовлен паспорт и перечень проектных инициатив. Определены четыре основных приоритета. Это — сохранение водной среды, модернизация систем жизнеобеспечения, бизнес-среда и инфраструктура, а также туризм», — сказал врио главы Бурятии Алексей Цыденов, комментируя ход подготовки приоритетного проекта.

По словам Цыденова, в проект, в первую очередь, вошли проекты по экологии, поскольку «экономика Бурятии сегодня функционирует в условиях жесточайших экологических ограничений». «При этом состояние озера Байкал из года в год ухудшается», — говорится в сообщении республиканского правительства.

«Считаю, что для сохранения такого уникального природного объекта как Байкал, наряду с организацией мероприятий по его охране не менее важным является развитие экологического туризма и экологосберегающей инновационной бизнес-инфраструктуры», — подчеркнул руководитель республики.

Сергей Меняйло добавил, что программа развития Байкальского региона должна быть сбалансирована.

«Мы с вами должны выработать пути и направления как сохранения, так и социально-экономического развития байкальского макрорегиона. Сейчас у меня на руках паспорт программы, и здесь в основном только одни природоохранные мероприятия, но мы должны понимать, что одними экологическими мероприятиями мы экономику и социальную сферу не сможем развить, поэтому я прошу рассмотреть и учесть предложения регионов», — отметил сибирский полпред.

Как сообщили ранее ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре, президент России по итогам послания Федеральному Собранию поручил до 1 июля 2017 года разработать и утвердить приоритетный проект, направленный на сохранение и предотвращение загрязнения центральной экологической зоны Байкальской природной территории, озера Байкал. В Иркутской области и Бурятии были созданы рабочие группы по разработке проекта.

Напомним, в феврале врио главы Бурятии Алексей Цыденов заявил, что республике нужно отстаивать интересы озера Байкал на всех уровнях власти. В том числе отдельного рассмотрения требует вопрос снижения уровня озера.

Еще одна существенная проблема — сокращение биомассы омуля в озере Байкал, которая в 2008 году впервые опустилась ниже 20 тыс. тонн, к 2012−2014 гг. — уменьшилась до 15−16 тыс. тонн, в 2014 году — 13,2 тыс. тонн. Серьезный урон в данном случае наносят браконьеры.

И, наконец, широко обсуждается в настоящее время возможность строительства монгольских ГЭС в бассейне крупнейшего притока Байкала — реки Селенги. Ряд экологов сходятся во мнении, что это может крайне негативно повлиять на состояние озера.

Общественные слушания по предварительному варианту технического задания региональной экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствии проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ» состоялись в Бурятии в марте, в Иркутской области — в мае 2017 года.

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