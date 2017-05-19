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15:47 (мск), источник: Nur.kz

Сагинтаев не оценил идею депутатов строить квартиры без туалетов

Премьер: Общежития без отдельных санузлов и кухни не обеспечивают качество жизни.

Источник: Nur.kz

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев ответил на депутатский запрос относительно строительства общежитий для молодежи без санузлов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт мажилиса.

«(…) Массовое строительство комплексов общежитий имеет также и отрицательные стороны. Так, общежития без отдельных санузлов и кухни не обеспечивают качество жизни человека для постоянного и длительного проживания.

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Основными недостатками данного типа зданий являются неудовлетворительное санитарное состояние мест общего пользования (душевых, санузлов, кухонных помещений, коридоров), наличие постоянного шума, учитывая большое количество проживающих граждан.

Также строительство общежитий повлечет финансовую нагрузку на государственный бюджет ввиду необходимости обеспечения возвратности средств, вложенных в их строительство.

Таким образом, учитывая растущую потребность на жилье среди наиболее нуждающихся в нем очередников акиматов, а также ограниченные возможности государственного бюджета, отвлечение части средств на строительство комплексов общежитий для мигрирующей сельской молодежи считаем преждевременным, — говорится в ответе премьер-министра.

Напомним, ранее мажилисмены поделились идеей, как обеспечить еще больше казахстанцев жильем. Депутат Азат Перуашев посчитал, что отказ от отдельного санузла и кухни удешевит цену жилья на 40%.

Позже того, как в соцсетях поднялась буря возмущения, мажилисмен объяснил свои слова. По его словам, информация о том, что он предложил строить квартиры без кухни и туалета, не соответствует действительности.

Перуашев пояснил, что предлагает строить благоустроенные общежития для сельской молодежи.

«Пример с квартирами был приведен в качестве пояснения, какое соотношение имеет площадь санузла и кухни к жилой площади в квартире. В общежитиях, где санузлы и кухни вынесены за пределы занимаемой площади, стоимость жилья автоматически снижается на 40%», — заявил он.

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