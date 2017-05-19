Адвокат заявил, что Ассанж будет пытаться получить убежище во Франции

«Он (Ассанж) будет пытаться просить Францию сделать такой жест и предоставить убежище для того, чтобы защититься от преследования от США в отношении него», — приводит портал слова Бранко.
Правозащитник отмечает, что «Франция понесет ответственность за решение» о предоставлении убежища его клиенту.
В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году.
Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.