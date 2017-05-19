Адвокат заявил, что Ассанж будет пытаться получить убежище во Франции

«Он (Ассанж) будет пытаться просить Францию сделать такой жест и предоставить убежище для того, чтобы защититься от преследования от США в отношении него», — приводит портал слова Бранко.

Правозащитник отмечает, что «Франция понесет ответственность за решение» о предоставлении убежища его клиенту.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году.