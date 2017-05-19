На Среднем Урале расширят список льготников на газификацию домовладений
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области будет расширен перечень получателей льгот на газификацию домовладений.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области будет расширен перечень получателей льгот на газификацию домовладений.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству социальной политики региона подготовить соответствующие документы до 26 мая.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, такое решение было принято 19 мая по итогам видеоселектора с главами муниципалитетов по вопросам текущего состояния и дальнейших перспектив газификации территорий.
На заседании глава региона отметил, что вопросы газификации занимают одно из первых мест среди предложений, присланных уральцами в программу «Пятилетка развития».
Сейчас государственная поддержка при газификации жилых домов в Свердловской области оказывается только малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Ее размер варьируется в пределах 35 тысяч рублей.
Ранее в рамках социальных программ региона за счет субсидий Пенсионного фонда РФ эти затраты компенсировались неработающим пенсионерам. Но с 1 января 2015 года оказание материальной помощи данной категории граждан было прекращено.
«Считаю необходимым,
В 2017 году на газификацию территорий запланировано миллиарда рублей, в том числе из 485 миллионов из областного бюджета. Субсидии будут предоставлены на реализацию 43 проектов в 26 муниципальных образованиях.
При этом, глава региона наиболее приоритетные направления работы: это реализация проектов, разработанных с участием средств жителей, а также строительство газопроводов реализующих инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», в апреле глава Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал форсировать газификацию сельских территорий.