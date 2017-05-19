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15:40 (мск), источник: УралПолит.ру

На Среднем Урале расширят список льготников на газификацию домовладений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области будет расширен перечень получателей льгот на газификацию домовладений.

Источник: УралПолит.ру

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству социальной политики региона подготовить соответствующие документы до 26 мая.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, такое решение было принято 19 мая по итогам видеоселектора с главами муниципалитетов по вопросам текущего состояния и дальнейших перспектив газификации территорий.

На заседании глава региона отметил, что вопросы газификации занимают одно из первых мест среди предложений, присланных уральцами в программу «Пятилетка развития».

Сейчас государственная поддержка при газификации жилых домов в Свердловской области оказывается только малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Ее размер варьируется в пределах 35 тысяч рублей.

Ранее в рамках социальных программ региона за счет субсидий Пенсионного фонда РФ эти затраты компенсировались неработающим пенсионерам. Но с 1 января 2015 года оказание материальной помощи данной категории граждан было прекращено.

«Считаю необходимым, во-первых, рассмотреть возможность расширить перечень льготных категорий граждан, которым может оказываться поддержка в части газификации жилых домов и подключения к сетям. Во-вторых, ужесточить требования к проектной документации. Вы, уважаемые коллеги, должны понимать, что проект газификации территории — это проект развития. Соответственно, на этапе его подготовки необходимо четко просчитать финансовую целесообразность, востребованность и социально-экономический эффект от его реализации», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

В 2017 году на газификацию территорий запланировано миллиарда рублей, в том числе из 485 миллионов из областного бюджета. Субсидии будут предоставлены на реализацию 43 проектов в 26 муниципальных образованиях.

При этом, глава региона наиболее приоритетные направления работы: это реализация проектов, разработанных с участием средств жителей, а также строительство газопроводов реализующих инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в апреле глава Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал форсировать газификацию сельских территорий.

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