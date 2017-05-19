Корпорацию развития Прикамья возглавил топ-менеджер «Сколково»
И.о. проработал всего три дня.
И.о. проработал всего три дня.
Руководителем АО «Корпорация развития Пермского края» стал Дмитрий Ильин. До этого он занимал должность
Смена руководства связана с добровольным уходом с поста предыдущего руководителя. Владислав Черанев, занимавший должность с лета 2016 года, уволился и уехал из Перми. 16 мая 2017 года и.о. руководителя КРПК был назначен бывший председатель краевого правительства Геннадий Тушнолобов. На этом посту он провел три дня.
Корпорация развития Пермского края реализует крупные инвестпроекты в регионе. Ее единственный акционер — министерство строительства и