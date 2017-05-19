Корпорацию развития Прикамья возглавил топ-менеджер «Сколково»

Руководителем АО «Корпорация развития Пермского края» стал Дмитрий Ильин. До этого он занимал должность сити-менеджера в инновационном центре «Сколково». Информация о назначении появилась на сайте акционерного общества.

Смена руководства связана с добровольным уходом с поста предыдущего руководителя. Владислав Черанев, занимавший должность с лета 2016 года, уволился и уехал из Перми. 16 мая 2017 года и.о. руководителя КРПК был назначен бывший председатель краевого правительства Геннадий Тушнолобов. На этом посту он провел три дня.