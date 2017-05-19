Делегация США надеется в следующий раз привезти в Крым журналистов

Семь делегатов — граждан США, представители общественных организаций приехали в Крым перелетом через Москву и Краснодар, минуя территорию Украины. Утром в пятницу они провели встречу со студентами крымских вузов, затем у американской делегации состоялась встреча с руководством города Симферополя. В составе делегации нет журналистов, встречи с крымчанами американцы фиксируют на видео.

«Приезд их возможен, мы пока этим не занимались. Возможно, следующая группа будет состоять из независимых журналистов», — сказала Теннисон журналистам.

Ранее в ходе встречи с руководством Симферополя Тэннисон и член делегации, прибывшей в Крым из США, почетный консул России в Колорадо Дебора Палмиери сообщили об ангажированности американских СМИ, отметив, что сейчас не лучшее время для такой поездки.