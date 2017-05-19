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15:56 (мск), источник: РИА Крым

Делегация США надеется в следующий раз привезти в Крым журналистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости (Крым). Глава делегации США в Крыму, президент американского Центра гражданских инициатив Шэрон Тэннисон надеется, что в следующий раз на полуостров приедут представители американских СМИ.

Семь делегатов — граждан США, представители общественных организаций приехали в Крым перелетом через Москву и Краснодар, минуя территорию Украины. Утром в пятницу они провели встречу со студентами крымских вузов, затем у американской делегации состоялась встреча с руководством города Симферополя. В составе делегации нет журналистов, встречи с крымчанами американцы фиксируют на видео.

«Приезд их возможен, мы пока этим не занимались. Возможно, следующая группа будет состоять из независимых журналистов», — сказала Теннисон журналистам.

Ранее в ходе встречи с руководством Симферополя Тэннисон и член делегации, прибывшей в Крым из США, почетный консул России в Колорадо Дебора Палмиери сообщили об ангажированности американских СМИ, отметив, что сейчас не лучшее время для такой поездки.

«Теоретически есть возможность привезти в Крым представителей американских компаний и журналистов, тем не менее сейчас не время для этого из-за положения дел внутри этих американских СМИ и компаний. Хотя еще несколько лет назад это было бы возможно. Сейчас важно привозить материалы, которые делают наши делегаты, домой и рассказывать об этом там», — сказала Палмиери.

Комментарии
1
Владимир Воробьев
А что толку возить журналюг, если они "заряжены" на неприятие очевидного?
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