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18:07 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: Желание активно участвовать в жизни страны — главная движущая сила пионерии

В пятницу, 19 мая, в Самарской филармонии прошел областной слет старших пионерских вожатых и организаторов современного детского движения под девизом: «Салют, Пионерия!», посвященный 95-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.

В мероприятии приняли участие представители детских общественных организаций «Российское движение школьников», «Пионеры Тольятти», «Лига волонтеров Самары», ветераны пионерского движения, организаторы современного детского движения, представители органов власти.

С приветствием к собравшимся обратился губернатор Николай Меркушкин: «Уважаемые друзья, участники слета, я уверен, что у каждого из вас сейчас в душе праздник. Мы все прошли когда-то пионерскую школу и знаем, что пионерское движение — это не игрушки. Мы занимались серьезными делами. А что касается идеологии, то она в том возрасте была простая. Мы старались активно участвовать в общественной жизни, в жизни страны, делать ее лучше, помогать людям. Это было главной движущей силой пионерской организации».

Губернатор отметил, что возрождающееся сегодня школьное движение имеет статус общественно-государственного. Это говорит о том, какое значение ему придается, может быть, даже большее, чем в прежнее время. Государство намерено помогать ему всеми силами. Главная задача — вовлечение широких слоев общества, и в первую очередь подрастающего поколения, в решение проблем, которые стоят перед страной.

Затем состоялось торжественное вручение наград активистам и организаторам молодежного движения. Награду из рук губернатора получила депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова. Ей вручили почетный знак губернатора «За труд во благо земли Самарской». 26 лет возглавляла она Самарский дворец детского и юношеского творчества.

«Я искренне признательна за эту награду, — сказала Татьяна Бодрова. — И хочу разделить ее со своими коллегами по педагогической деятельности и со всем комсомольско-пионерским сообществом нашей области. Я благодарна вам за то, что мы вместе сохраняли, развивали, а теперь и продолжаем детское движение на территории нашей области!».

Почетной грамотой губернатора Самарской области были награждены исполнительный директор регионального отделения Всероссийской организации «Воспитанники комсомола — Мое Отечество» Татьяна Забалуева, педагог центра внешкольной работы «Крылатый» Галина Каледа, заместитель председателя Кинельской городской думы, председатель региональной отделения Всероссийской организации «Воспитанники комсомола — Мое Отечество» Ольга Нестеренко.

Директор Новосемейкинской средней школы № 2 Красноярского района Зинаида Леонтьева поощрена благодарностью губернатора.

«Я очень рада, что присутствую сегодня на этом торжественном слете, — призналась Зинаида Васильевна. — Огромное вам спасибо, Николай Иванович, что организовали такой праздник. Я сама когда-то проработала пионерской вожатой 16 лет, и знаю, что пионерские годы — это незабываемые годы!».

Заканчивая торжественную часть, Николай Меркушкин еще раз обратился к собравшимся со словами благодарности: «Я хочу выразить искреннюю признательность тем людям, которые отдали всю свою жизнь этой работе. А она непростая, очень ответственная. Это вы заряжаете подрастающее поколение энтузиазмом, которого потом хватает на долгие годы. А молодежи хочу пожелать получше знать историю. В том числе и историю пионерской организации, и комсомола, для того, чтобы лучше понимать смысл тех дел, подвигов, которые совершались. Чтобы лучше ориентироваться в нынешней обстановке, понимать, куда приложить свои силы, ум, энергию, вырасти настоящими людьми, патриотами своей страны, чтобы следующие поколения вспоминали вас и гордились вами!».

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