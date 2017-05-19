В СНБО обход блокировки россайтов сравнили с решением не пристегиваться в авто
В ведомстве считают, что если удастся сократить аудиторию российских сайтов, то это будет ощутимый результат для нацбезопасности.
В ведомстве считают, что если удастся сократить аудиторию российских сайтов, то это будет ощутимый результат для нацбезопасности.
Блокировка ряда российских сайтов не направлена на ограничение свободы выражения мнения, а связана с их угрозой национальной безопасности страны. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров.
«Санкции не против
При этом, Петров подчеркнул, что в отношении пользователей, которые посещают запрещенные сайты, никаких санкций не будет.
«Абсолютно нет, это их личный выбор. Если нам удастся сократить аудиторию в
Напомним, что 17 мая вступил в силу указ президента, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении экономических и других санкций. В новом санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц. В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг «РБК», «Звезда», «ТНТ», «Москва Медиа», «Россия сегодня» (РИА «Новости»), «Наше радио», «НТВ-Плюс», НТВ, «Первый канал», «Россия 24», «РТР-Планета», а также производители антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб» и поставщики популярных