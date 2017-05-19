Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Глава делегации США: Несомненно, Крым – это часть России
На базе ушедшей из РФ сети продуктовых магазинов создадут новую
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Премьер Украины: у нас не будет денег даже на «жалкие» пенсии
Ил-20М России перехвачен истребителем Польши – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
17:05 (мск), источник: 112.ua

В СНБО обход блокировки россайтов сравнили с решением не пристегиваться в авто

В ведомстве считают, что если удастся сократить аудиторию российских сайтов, то это будет ощутимый результат для нацбезопасности.

Источник: Reuters

Блокировка ряда российских сайтов не направлена на ограничение свободы выражения мнения, а связана с их угрозой национальной безопасности страны. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров.

Читайте также
«Укрзализныця» опровергла данные о прекращении сообщения с РФ

«Санкции не против веб-сайтов, это против юридических или физических лиц. Никаких попыток ограничить свободу выражения или свободу граждан Украины здесь у нас нет, мы именно исходим из того, что некоторые сервисы РФ составляют прямую угрозу нацбезопасности, поэтому мы ограничиваем их доступ. Если провести такую аналогию: скажем есть высокий уровень состояния аварийности на дорогах, государство устанавливает правила лишь пользования ремнями безопасности, автопроизводители даже ставят “заглушки”, которые будут передавать, что вы не пристегнулись. Но всегда найдется “разумник”, который придумает “заглушку” или пристегнуть этот ремень сзади, ну это его личный выбор, жизнь и риск», — сказал он.

При этом, Петров подчеркнул, что в отношении пользователей, которые посещают запрещенные сайты, никаких санкций не будет.

«Абсолютно нет, это их личный выбор. Если нам удастся сократить аудиторию в два-три-пять раз, то это ощутимый результат для нацбезопасности», — добавил он.

Напомним, что 17 мая вступил в силу указ президента, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении экономических и других санкций. В новом санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц. В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг «РБК», «Звезда», «ТНТ», «Москва Медиа», «Россия сегодня» (РИА «Новости»), «Наше радио», «НТВ-Плюс», НТВ, «Первый канал», «Россия 24», «РТР-Планета», а также производители антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб» и поставщики популярных ERP-систем ООО «1С», ООО «Корпорация «Парус», ЗАО «Галактика Центр».

Новости 112. Выпуск от 17:00, 19.05.2017
Ассанж намерен просить убежище во Франции
Лавров прокомментировал удар коалиции в Сирии
Госдума одобрила законопроект о лишении террористов гражданства
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
МВФ оценил состояние развития российской экономики
ГИБДД массово отправляет под арест любителей тонировки
СМИ назвали главную свадьбу года
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
В закон о расселении хрущевок внесли новые гарантии
Жителям хрущевок покажут макеты их новых домов
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео) Накануне Максим Галкин выложил трогательное видео с детьми. На нем маленькая Лиза, гуляя с папой и братом, нашла божью коровку и расплакалась, когда она улетела.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь