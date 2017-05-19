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16:39 (мск), источник: ТАСС

Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным

НИКОСИЯ, 19 мая. /ТАСС/. Удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является нелегитимным и противозаконным вне зависимости от того, что было его причиной. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: AP 2017

«Сам удар по позициям проправительственных сил Сирии был оправдан со стороны американского командования тем, что эти правительственные силы создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с коалицией, возглавляемой американской стороной», — сказал министр.

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«Что бы ни было причиной, по которой командование США приняло такое решение, этот удар является нелегитимным, противозаконным, — подчеркнул Лавров. — Это очередное грубое нарушение суверенитета САР».

Министр также добавил, что у него нет информации о том, что Вашингтон предупреждал Москву перед нанесением удара.

Борьба против Асада

По мнению Лаврова, новый удар ВВС США подтверждает стремление Вашингтона развернуть запрещенную в РФ террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» на борьбу против законного правительства Сирии.

По его словам, в Москве встревожены размытием общего понимания о необходимости объединить тех, кто «реально противостоит на земле и в воздухе террористам из ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта», прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». — Прим. ТАСС) и бывшей «Джебхат ан-Нусры».

Мы видим подтверждение стремления развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов, включая “Джебхат ан-Нусру”, на борьбу против законного правительства Сирии.
Сергей Лавров
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«Все это происходит на фоне нарастающих призывов из Вашингтона к тому, чтобы прекратить все контакты с (президентом Сирии Башаром) Асадом, — указал Лавров. — В Конгрессе, как вы знаете, уже принят закон, который требует наказывать всех, кто сотрудничает с законным правительством Сирии».

«Конечно, это уводит нас в сторону от сирийского урегулирования и от главной задачи этого урегулирования — недопущения захвата Сирии и других частей Ближнего Востока террористами, — отметил глава российского дипведомства. — Так то, что мы сейчас слышим в отношении позиции Вашингтона по Сирии, — это, по сути, потакание террористам».

ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли 18 мая удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды «представляли угрозу для США и их партнеров».

Комментарии
1
Профессор
Война. Но бабки, спрятанные в офшорах - дороже!
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