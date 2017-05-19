Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным

«Сам удар по позициям проправительственных сил Сирии был оправдан со стороны американского командования тем, что эти правительственные силы создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с коалицией, возглавляемой американской стороной», — сказал министр.

«Что бы ни было причиной, по которой командование США приняло такое решение, этот удар является нелегитимным, противозаконным, — подчеркнул Лавров. — Это очередное грубое нарушение суверенитета САР».

Министр также добавил, что у него нет информации о том, что Вашингтон предупреждал Москву перед нанесением удара.

Борьба против Асада

По мнению Лаврова, новый удар ВВС США подтверждает стремление Вашингтона развернуть запрещенную в РФ террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» на борьбу против законного правительства Сирии.

По его словам, в Москве встревожены размытием общего понимания о необходимости объединить тех, кто «реально противостоит на земле и в воздухе террористам из ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта», прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». — Прим. ТАСС) и бывшей «Джебхат ан-Нусры».