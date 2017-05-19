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17:21 (мск), источник: Ipress.ua

ГПУ просит Раду снять неприкосновенность с трех нардепов

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.

Источник: Ipress.ua

Об этом в пятницу, 19 мая, генпрокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

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«В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 шт 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 шт 2 УК Украины)», — пишет Луценко.

Согласно указанным Луценко данными, Бобова подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Дейдея в незаконном обогащении, а Лозового —в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.

Напомним, что в прокуратуре хотели просить о снятии неприкосновенности с нардепов Супруненко, Константиновского и Шуфрича.

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